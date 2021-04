Daslässt sich mithilfe von vier vordefinierten Grafiken optional nach Wunsch. Die Radhäuser werden in Audi-Manier ausgestellt, besonders auffällig ist das an der Hinterachse (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021) . Das Heck trägt das obligatorische. Die Coupé-Versionerhält ab der B-Säule ein abfallendes Dach und eine zweigeteilte Heckscheibe, die von einem Spoiler getrennt wird. Zumwird es zwei Sondermodelle geben, die sich durch einen erweiterten Serienumfang und spezielle Anbauteile wie etwa kupferfarbene Felgen vom nichtelektrischenunterscheiden werden.

Der Zentralbildschirm ist zum Fahrer gedreht und soll die Bedienung erleichtern. ©AUDI AG

Q4 e-tron

Innen setzt Audi das technische Design der Karosserie fort. Die, das Cockpit istverarbeitet. Bereits in der Basis gibt es auf Wunsch das neue, das im ersten Test absolut überzeugt. Die Mittelkonsole scheint förmlich zu schweben und mausert sich – inklusive Fahrstufenblock aus dem e-tron GT – zum richtigen Eyecatcher. Dasist bei allenSerie. In der Basis misst das Zentraldisplay 10,1 Zoll, optional sind 11,6 Zoll möglich. Das macht den Touchscreen zum größten in einem Audi. Die Ingolstädter verbinden imZukunft und Gegenwart. Zwar wird im Audi viel über Touchflächen wie am Lenkrad gesteuert, allerdings behalten Funktionen wie dieihre klassischen. Sie haben einen, was zum hochwertigen Eindruck des Innenraums passt.