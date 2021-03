Schon der Prototyp ist ausreichend leise im Innenraum. Abroll- und Windgeräusche (ab 120 km/h) sind zwar zu hören, wirken aber nicht aufdringlich. Da Audi zu den Motorisierungen noch schweigt, können wir nur mutmaßen, welchen Antrieb wir fahren. Vom Antritt her müsste es das Top-Modell mit voraussichtlich 225 kW (306 PS) sein.

DieistOb im Komfort- oder Dynamicmodus, zu keinem Zeitpunkt wirkt derungezügelt, lediglich die. Dank des niedrigen Schwerpunkts liegt das SUV gut auf dem Asphalt. Auch in engen Kurven stimmt die Traktion – beim Prototyp dürfte Allrad und damit ein zweiter Motor auf der Vorderachse verbaut sein. Was die Reichweite betrifft, kann ein Blick auf das Datenblatt des Konzernbruders Skoda Enyaq iV weiterhelfen. Hier erlaubt der großeeine Reichweite von

Bei eingeschaltetem Abstandstempomat markiert ein grüner Balken das vorausfahrende Auto.

©AUDI AG

Audi

Im Zuge unserer Testfahrt konnten wir auch das neueausprobieren. Das Feature, das auch für den VW ID.3 und ID.4 erhältlich ist, scheint imetwas verfeinert worden zu sein. Neben der klassischen km/h-Angabe oder demwird in einem zweiten Bereich zum Beispiel auch dasdesin der Frontscheibe angezeigt, indem das System den Fahrspurrand rot aufleuchten lässt. Bei der Navi-Nutzung weist eindem Fahrer den Weg, bei eingeschaltetem Abstandstempomat markiert ein grüner Balken das vorausfahrende Fahrzeug. Das neuartige Display erinnert an die S-Klasse , ist im Audi aber nicht ganz so fein abgestimmt. Kein Wunder, der Audi muss auf Eyetracking-Kameras verzichten und spielt zudem zwei Klassen niedriger als der Mercedes. Für ein Fahrzeug in der Kompaktklasse ist die Funktion aber gut umgesetzt.