Bauzeit: 2008 bis 2016

Motoren: 143 PS (2.0 TDI) bis 340 PS (SQ5 TDI plus)

Preis: ab 10.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2009): 5 Sterne

Lediglich 1250 Liter passen maximal ins Gepäckabteil des Q5.



Ein technisch auf A4 und A6 basierender SUV, Verkaufsschlager seiner Klasse und, wie bei Audi üblich,Ende 2012 gab’s ein kleines Facelift, seit Anfang 2017 rollt der Nachfolger.Entspannt Kilometer schrubben, schon als 2.0 TDI, den es als einzigen Q5 auch frontgetrieben gibt. Der genügt zwar für den Alltag, mehr Spaß bei akzeptablen Zusatzkosten macht der Audi aber mit einem der kultivierten und angenehm klingenden Sechszylinderdiesel., der jederzeit für souveränes Vorankommen sorgt und erstklassig mit der siebenstufigen Doppelkupplungsautomatik harmoniert. Zudem ist der V6-Turbodiesel für seine Leistung sehr sparsam, unter acht Liter sind keine Kunst.Eher eine untergeordnete Rolle auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt spielen die Benziner, hier ist der 2.0 TFSI mit 180, 211 oder 225 PS erhältlich; von 2011 bis 2015 auch als 245 PS starker, aber selten verkaufter Hybrid. Die 3,2-Liter-V6-Benziner mit 270 beziehungsweise 272 PS runden das Angebot ab. In Russland und den USA ist der Q5 übrigens mit bis zu 354 PS zu haben.Aus Lesersicht nur sehr wenig, die AUTO BILD-Redaktion erreichen kaum Beschwerden. Auch den Dauertest von AUTO BILD ALLRAD absolvierte ein 3.0 TDI mustergültig, seine Fahrer gaben ihn nur ungern wieder her. Und nicht zuletzt setzte der ADAC den Q5 in der Mittelklasse aufRückrufe gab es bislang mehrere: 2011er-Modelle erhielten wegenein neues Glasschiebedach. An 2.0 TFSI, Baujahr 2009, kann eine Kühlmittelleitung undicht werden. Der Stromanschluss des Zuheizers kann verschmoren –, und an ganz frühen Exemplaren konnte bei Auslösen der Kopfairbags eine Verkleidung durch den Innenraum fliegen.