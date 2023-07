Apropos Laden: Geht es um die Elektrotechnik, werden die Experten redseliger. Basis für den Q6 e-tron ist die neue "Premium Plattform Electric" (PPE), an der Audi und Porsche gemeinsam arbeiten; in Zuffenhausen steht schon der Elektro-Macan in den Startlöchern. Von e-tron GT und Taycan hat die PPE unter anderem die 800-Volt-Technik geerbt.