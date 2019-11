Platz 1 mit 574 von 750 Punkten: Audi Q7 55 TFSI quattro. Souveräner Sieger mit 25 Punkten Vorsprung! Er gewinnt mit seiner Größe, gutem Komfort – und ist mit neuem Multimedia up to date. Souveräner Sieger mit 25 Punkten Vorsprung! Er gewinnt mit seiner Größe, gutem Komfort – und ist mit neuem Multimedia up to date.

Platz 2 mit 549 von 750 Punkten: Mercedes GLE 450 4Matic. Das fahraktive XXL-SUV überzeugt mit toller Motor-Getriebe-Einheit und agilem Fahrverhalten. Zu klein für den großen Sieg. Das fahraktive XXL-SUV überzeugt mit toller Motor-Getriebe-Einheit und agilem Fahrverhalten. Zu klein für den großen Sieg.

1200er-Käfer und waren stolz wie Bolle, wenn unter Idealbedingungen, also Straße frei und Sonne lacht, der um die 2,3 Tonnen schwer, mit Vollausstattung und allem Komfort. Und dann kriegen wir Schnappatmung, weil die Jumbo-SUV mit elf Litern Super so durstig sind wie unsere kleinen Krabbler früher? Leute, beruhigt euch! Denn Audi Q7 und Mercedes GLE sind pure deutsche Ingenieurskunst. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann kippten wir früher Super verbleit in unsereund waren stolz wie Bolle, wenn unter Idealbedingungen, also Straße frei und Sonne lacht, der Verbrauch einstellig war. Oft war das nicht. Und heute? Da steigen wir auf und in dicke, dicke, dicke Dinger ein,, mit Vollausstattung und allem Komfort. Und dann kriegen wir Schnappatmung, weil die Jumbo-SUV mit elf Litern Super so durstig sind wie unsere kleinen Krabbler früher? Leute, beruhigt euch! Dennundsind pure deutsche Ingenieurskunst.

Im GLE sorgt ein Reihensechszylinder für Vortrieb

Sämig: Im Bug des Mercedes GLE arbeitet ein drei Liter großer Reihensechszylinder mit 367 PS. 3,0-Liter-Reihensechszylinder. Richtig gelesen, sechs Pötte in Reihe, wie bei BMW, hier gekoppelt mit Neunstufenautomatik und Allrad. Mercedes-typisch haben sie auch dem GLE das moderne Infotainmentsystem MBUX eingebaut. Sie wissen schon: dieser riesige, laaange Bildschirm vorn mit digitalen Anzeigen für Tacho und Drehzahlmesser links und Touchdisplay rechts. Das Mercedes-System ist so redundant, du kannst Infos über Touchelemente am Lenkrad steuern, auf dem Pad in der Mittelkonsole wischen und klicken oder auf dem Bildschirm – oder ganz einfach "Hey Mercedes" sagen, und schon macht die Dame alles, so wie früher Mutti, wenn du mit Fieber flachlagst. Der eine ist neu, der andere war gerade beim Lifting. Fangen wir mit dem Newcomer an. Mercedes GLE 450 4Matic, ein 4,92-Meter-SUV mit. Richtig gelesen, sechs Pötte in Reihe, wie bei BMW, hier gekoppelt mit. Mercedes-typisch haben sie auch dem GLE das moderneeingebaut. Sie wissen schon: dieser riesige, laaange Bildschirm vorn mit digitalen Anzeigen für Tacho und Drehzahlmesser links und Touchdisplay rechts. Das Mercedes-System ist so redundant, du kannst Infos übersteuern, auf dem Pad in der Mittelkonsole wischen und klicken oder auf dem Bildschirm – oder ganz einfach "Hey Mercedes" sagen, und schon macht die Dame alles, so wie früher Mutti, wenn du mit Fieber flachlagst.

Bei der Qualität liegt der Q7 merklich vor dem Mercedes

Frisch gemacht: Audi hat den Q7 gerade modellgepflegt und dabei die hohe Qualität erhalten. neuen Audi-Cockpit mit drei Bildschirmen. MMI Touch Response nennen sie das, weil es zwar keinen Dreh-/Drücksteller mehr gibt, aber dafür Rückmeldungen in den Fingerkuppen. Und auch die Sprachbedienung klappt fast so gut wie bei Mercedes. Ja, fast. Der GLE ist schlauer, aber nicht feiner. Der Q7 ist ein 5,06 Meter langes Trumm von mehr Platz im Kofferraum hat. Aber wir sagten ja: feiner! Der Q7 ist alte Audi-Schule, ein "Hackenberg-Auto". Der ehemalige Entwicklungschef, den der Dieselskandal dahinraffte, legte höchsten Wert auf Qualität, beim Q7 merken wir es. Auch bei Audi sind sie um dein Wohl bemüht. Den aktuellen Q7 baut Audi ja schon seit 2015, jetzt haben sie ihn renoviert, vor allem innen. Zu erkennen ammit drei Bildschirmen.nennen sie das, weil es zwar keinen Dreh-/Drücksteller mehr gibt, aber dafür Rückmeldungen in den Fingerkuppen. Und auch dieklappt fast so gut wie bei Mercedes. Ja, fast. Der GLE ist schlauer, aber nicht feiner. Der Q7 ist ein 5,06 Meter langes Trumm von SUV , in Reihe drei bauen sie für 1520 Euro sogar zwei weitere Plätze ein, so groß ist er. Klar, dass er mit 865 bis 2075 Liter (GLE: 630 bis 2055) auchhat. Aber wir sagten ja: feiner! Der Q7 ist, ein "Hackenberg-Auto". Der ehemalige Entwicklungschef, den der Dieselskandal dahinraffte, legte, beim Q7 merken wir es.

An der Kofferraumabdeckung, die elektrisch hoch und runter fährt; bei Mercedes gibt's ein Rollo wie im Kombi. An den sauberen Nähten entlang der Bleche; bei Mercedes haben sie Dichtmasse draufgepackt. Am soften Kunststoff, der erst in Reihe drei härter wird; bei Mercedes sind die Türverkleidungen schon auf halbem Weg nach unten nicht mehr soft, sondern fürs viele Geld zu hart.

Einer kratzt schon knapp an der 100.000-Euro-Marke

Der Q7 kostet in der getesteten Version 88.230 Euro, der GLE ist mit 94.082 Euro sogar noch deutlich teurer. 12.744,90 Euro hat Mercedes das Technik-Paket in unseren GLE eingebaut. Zutaten: Hochleistungsbremsen vorn, E-Active-Body-Control-Fahrwerk. Resultat: Lange Wellen ignoriert der GLE trotz riesiger 21-Zöller, Flickenteppiche gibt er dafür deutlich ungefilterter weiter als der Audi, der auch nach vier Jahren im Komfort der Maßstab ist. Aber dann wäre ja noch die nächste Kurve. Da legt sich der GLE rein wie der Skifahrer in den Hang, du hast dieses 2,3 Tonnen schwere Auto stets so gut in der Hand, als könnten sie bei Mercedes die Physik austricksen. Welch ein Spaß! Aber ob das wirklich den Gegenwert eines VW Up rechtfertigt? Nee, der letzte GLE nur mit Luftfahrwerk war komfortabler. Und darauf kommt es ja in dieser Liga an. Sonst wird das auch nix mit dem Verbrauch. Sie erinnern sich: zweistellig, wie beim Käfer. Der GLE kam auf der 155-km-Testrunde auf 11,1 l/100 km, der Q7 gönnte sich sogar 11,4 Liter. Für sage und schreibehat Mercedes dasin unseren GLE eingebaut. Zutaten: Hochleistungsbremsen vorn, Luftfederung . Resultat: Lange Wellen ignoriert der GLE trotz riesiger 21-Zöller, Flickenteppiche gibt er dafür deutlich ungefilterter weiter als der Audi, der auch nach vier Jahren imder Maßstab ist. Aber dann wäre ja noch die nächste Kurve. Da legt sich der GLE rein wie der Skifahrer in den Hang, du hast dieses 2,3 Tonnen schwere Auto stets so gut in der Hand, als könnten sie bei Mercedes die Physik austricksen. Welch ein Spaß! Aber ob das wirklich denrechtfertigt? Nee, der letzte GLE nur mit Luftfahrwerk war komfortabler. Und darauf kommt es ja in dieser Liga an. Sonst wird das auch nix mit dem Verbrauch. Sie erinnern sich: zweistellig, wie beim Käfer. Der GLE kam auf der 155-km-Testrunde auf, der Q7 gönnte sich sogar

Wir meinen: viel. Aber wenig, gemessen an der Leistung. In weniger als sechs Sekunden stürmen beide auf Tempo 100, der Q7 sogar noch einen Tick schneller, obwohl er mit 340 exakt 27 PS weniger hat als der GLE. Apropos viel: 94.082 Euro kostet der GLE in der bewerteten Testausstattung, 88.230 Euro der Q7, Basis ohne Extras bei beiden über 70.000 Euro.