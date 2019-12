Zwischen 2007 und 2014 wurden von der ersten Generation R8 mehr als 26.000 Stück gebaut. Zum Marktstart gab es den R8 nur mit dem 4,2-Liter-V8, ab Frühjahr 2009 wurde das Portfolio um den 525 PS starken R8 5.2 mit V10-Saugmotor ergänzt. Der V8-Sauger kam auch im Audi RS 4 B7 und im niederländischen Exot Spyker C8 zum Einsatz.Zahlreiche Prüfstandläufe belegen, dass der V8 in der Regel maximal 380 PS leistet.

Dafür klingt der Sound des V8 sehr emotional, und auch optisch wirkt der futuristisch gezeichnete R8 fast 15 Jahre nach seiner Präsentation immer noch modern. Dank permanentem Allradantrieb soll der R8 in 4,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit gibt Audi mit 301 km/h an.

Der R8 V8 lief 2007 vom Band, stammt also aus dem ersten Baujahr – und er hat überschaubare 92.000 Kilometer auf dem Tacho. Laut Inserat befindet sich der Sportwagen im unverbastelten Zustand, stammt aus zweiter Hand und ist scheckheftgepflegt. Die Ausstattung geht mit "Bang & Olufsen"-Soundsystem, Navi , Leder und weiteren Extras in Ordnung.Da der Ingolstädter Sportwagen ein Alu-Chassis besitzt, das nur in Ausnahmefällen zu reparieren ist, wird oft gepfuscht. Deshalb: Unbedingt auf Unfallfreiheit achten!