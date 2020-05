S

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

chon seit der Präsentation des neuen A3 wartet eigentlich alles auf den stärkste Variante – den RS 3. Bereits optisch dürfte Audi bei dem Kompaktsportler eine Schippe drauflegen und ihn extra böse designen. Grund genug für den AUTO BILD-Zeichner, auf Basis von Erlkönigen eine Illustration des RS 3 anzufertigen.Die Front dürfte deutlich größere Lufteinlässe und einen rahmenlosen Singleframe-Grill wie der RS Q3 erhalten. Außerdem bekommt der Sport-A3 deutlich breitere Kotflügel, was ihn bulliger dastehen lässt. Der Dachkantenspoiler am Heck wächst ebenfalls und wird wie bei den anderen RS-Modellen stärker ausgeformt, sodass eine mittige Einbuchtung entsteht. Auch der Farbton der Rücklichter orientiert sich an RS 6 und Co: Das Glas ist einen Tick dunkler als beim regulären Modell.