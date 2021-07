Die Audi RS 3 Limousine ist 2000 Euro teurer als der Sportback

die ersten Bestellungen entgegen, Marktstart ist im Herbst. Auch die Preise sind schon raus, für den RS 3 Sportback starten sie bei 60.000 Euro, die Limousine gibt es ab 62.000 Euro. Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, jetzt ist es endlich so weit: Mehr als ein Jahr nach dem A3 zeigt Audi endlich den neuen RS 3 . Das Wichtigste war bereits klar: Unter der Haube bleibt es beim Fünfzylinder , der nur beim Drehmoment zulegt. An den 400 PS hat Audi nicht geschraubt. Ab jetzt geht übrigens alles ganz schnell: Mitte August 2021 nimmt Audientgegen,. Auch die Preise sind schon raus,

Optionale Matrix-LED-Leuchten mit besonderer Coming-Home-Grafik

deutlich böser als beim Vorgänger. An der Front ist das vor allem der Verdienst der neuen schwarzen Maske, die die Coming-Home-Grafik: Die LEDs im viereckig nach unten reichenden Teil der Lichtsignatur bilden dann links eine Zielflagge, rechts erscheinen nacheinander die Zeichen R-S-3. Beim Fahren ist die Zielflagge auf beiden Seiten zu finden. Das Design des neuen RS 3 istals beim Vorgänger. An der Front ist das vor allem der Verdienst der, die die Scheinwerfer und den nun größeren und eckigeren Singleframe miteinander verbindet. Eine Etage tiefer sehen wir eine neue Schürze mit gewachsenen seitlichen Lufteinlässen. Beide werden von einem neu gestalteten, recht grobmaschigen Gitter verschlossen. Die flachen Scheinwerfer kennen wir schon vom A3. Sie sind serienmäßig mit LED-Technik und dynamischem Blinker ausgestattet. Gegen Aufpreis gibt es Matrix-LED-Technik mit besonderer

Neuer Lufteinlass hinter den vorderen Radhäusern



19 Zoll großen Gussrädern blitzt auf Wunsch die neue Keramikbremse mit Sätteln in Grau, Rot oder Blau hervor. Serienmäßig gibt es eine neu entwickelte Stahlbremse mit schwarzen oder roten Bremssätteln. Im Profil trimmt ein neuer Lufteinlass hinter den ausgestellten vorderen Radhäusern den Kompakten noch mehr auf Sport, dieses Design kommt auch beim elektrischen e-tron GT zum Einsatz. Die Spur wurde um 33 Millimeter verbreitert. Hinter denblitzt auf Wunsch die neue Keramikbremse mit Sätteln in Grau, Rot oder Blau hervor. Serienmäßig gibt es eine neu entwickelte Stahlbremse mit schwarzen oder roten Bremssätteln.

Zoom Kein Blender: Der Audi RS 3 hat selbstverständlich echte Endrohre in der Heckschürze.



neu ist das schwarze Element unter der Kofferraumklappe. Hier wird das Wabengitter der Front dekorativ wieder aufgenommen. Positiver Nebeneffekt: die Ab Werk ist alles geschwärzt, wer Aluminiumoptik möchte, muss Aufpreis zahlen. Kommen wir zum Heck. Die veränderte Form der LED-Rücklichter kennen wir schon vom A3,Hier wird das Wabengitter der Front dekorativ wieder aufgenommen. Positiver Nebeneffekt: die Parksensoren fallen dadurch kaum mehr auf. Den Abschluss am Hinterteil bilden zwei ovale Endrohre, je eins pro Seite, und ein neu gestalteter Diffusor. Bei den Zierteilen macht Audi es übrigens auch beim Neuen genau andersherum als die Konkurrenz:

Audi RS 3 zum ersten Mal mit Head-up-Display

spezielle Parameter wie die Temperatur des Kühlwassers oder des Motor- und Getriebeöls anzeigen lassen. Nach wie vor gibt es ein 12,3 Zoll großes digitales zum ersten Mal ein Head-up-Display. AUTO BILD hat bereits die Sitzprobe im neuen Audi RS 3 gemacht. Grundsätzlich kennen wir auch den Innenraum schon vom Audi A3 – die größte Änderung ist, dass der 10,1 Zoll große Zentralbildschirm nicht mehr aufgesetzt ist, sondern seinen Platz nun im Armaturenbrett findet. Hier kann man sich neben den üblichen Infotainment-Funktionen wie dem Navi oder der Smartphone-Integration auchanzeigen lassen. Nach wie vor gibt es ein 12,3 Zoll großes digitales Cockpit mit speziellen Anzeigen für alle Infos, die man in einem sportlichen Kompakten braucht: G-Kräfte, Rundenzeiten, Beschleunigung von null auf 100 und auf 200 km/h, Zeit für die Viertel- oder Achtelmeile. Mit der dritten Generation gibt es außerdem

Zoom Wie im Audi RS 6 gibt es auch im RS 3 gegen Aufpreis eine Grafik, die den Drehzahlmesser im sogenannten "Runway-Design" (als liegende Säule) zeigt.



Für sportliches Feeling im Innenraum braucht es natürlich mehr als nur ein paar spezielle Anzeigen. Die Instrumententafel besteht aus Carbon, Fahrer und Beifahrer sitzen auf RS-Sportsitzen mit gutem Seitenhalt. Das Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung liegt gut in der Hand; es ist unten abgeflacht, trägt neue Schaltpaddles und ist mit einer neuen "RS Mode"-Taste (für die speziellen RS Fahrmodi) auf der rechten Speiche ausgestattet.

"RS Designpaket plus" schärft die Optik des Audi RS 3 noch weiter



Unser Fotofahrzeug macht mit dem RS Designpaket plus im Innenraum besonders viel her: Gurtränder, Sitzschultern und der Steg in den Luftauslässen sind in sportlichem Rot gehalten, zusätzlich gibt es rote Ziernähte. Statt in Rot gibt es diese Elemente jetzt auf Wunsch auch in Grün. Mit diesen Akzenten sollte dann auch dem Letzten auf den ersten Blick klar sein, dass wir es hier mit dem schärfsten A3 zu tun haben. Einen starken Kontrast bietet übrigens die Rückbank. Während man vorn direkt vom Ambiente gepackt wird und am liebsten sofort auf die Rennstrecke will, sind die Sitze und auch die Platzverhältnisse eine Reihe dahinter überaus komfortabel.

Der RS 3 bekommt als erster Audi einen Driftmodus

Er ist der erste Sport-Audi mit dem sogenannten Torque Splittering. Das Hinterachsgetriebe kennen wir schon aus serienmäßig an Bord: Das RS Sportfahrwerk (legt den Kompakten ganze 25 Millimeter tiefer als den A3), die speziell abgestimmte Progressivlenkung und ein Klappenauspuff für den optimalen Sound, der sich jetzt an den Fahrmodus anpasst. Die RS Sportabgasanlage ist optional, genau wie die Semi-Slicks, die es jetzt zum ersten Mal für den RS 3 gibt. Im RS 3 gibt es eine Premiere:. Das Hinterachsgetriebe kennen wir schon aus VW Golf 8 R und Tiguan R . Es verteilt die Kraft der Hinterachse einzeln zwischen den beiden Hinterrädern – das können bis zu 1750 Nm pro Rad sein. Mit der Technik sollen nicht nur Unter- und Übersteuern passé sein; sie ist auch die perfekte Voraussetzung für einen eigenen Driftmodus, der sich hinter dem neuen Fahrmodus "RS Torque Rear" versteckt. Bei der ersten Mitfahrt im Prototyp fuhr das Auto beinahe mühelos quer. Das zweite neue Fahrprogramm heißt "RS Performance Mode" und wurde speziell für die Rennstrecke entwickelt. Ebenfallsan Bord: Das(legt den Kompakten ganze 25 Millimeter tiefer als den A3), die speziell abgestimmteund einfür den optimalen Sound, der sich jetzt an den Fahrmodus anpasst. Die RS Sportabgasanlage ist optional, genau wie die Semi-Slicks, die es jetzt zum ersten Mal für den RS 3 gibt.

Zoom Das Dach der Limousine lässt sich auf Wunsch in schwarzem Kontrastlack ordern. Die Grundfarbe "Kyalamigrün" gibt es nur für den RS.





Der Fünfzylinder des Audi RS 3 bekommt etwas mehr Drehmoment