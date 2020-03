D ieser RS2 ! Zum Ende der C7-Generation des RS 6 hat Das Sondermodell wurde nur 150 Mal gebaut. Auf Wunsch kam der Avant mit 705 PS. Jetzt wird einer verkauft! Hier geht's zum Angebot RS 6 Nogaro zu verkaufen ieser Audi RS 6 ist eine Hommage an den legendären! Zum Ende der C7-Generation deshat Audi mit der Nogaro Edition noch mal einen rausgehauen.

Der RS 6 Nogaro Edition ist, wie der Name schon verrät, an der Lackierung in Nogaroblau zu erkennen und wurde nur 2018 gefertigt. Er basiert auf dem RS 6 performance , dessen Vierliter-V8-Biturbo 605 PS und 750 Nm leistet. Auf Wunsch bot Audi den Kunden eine Abt-Leistungssteigerung auf 705 PS und 880 Nm ab Werk an. Dadurch stieg auch der Topspeed von 305 km/h auf 320 km/h. Im Innenraum hatten die Kunden die Wahl zwischen zwei Farboptionen: Schwarz mit blauen Nähten oder die auffälligere Version in Schwarz mit blauen Sitzflächen und Türtafeln. Den nicht durchnummerierten Schriftzug "1 of 150" tragen alle RS 6 Nogaro Edition in der Mittelkonsole.

Ehemaliger Neupreis von 171.000 Euro

Im Profil fällt die Tieferlegung auf, die den RS 6 noch stämmiger aussehen lässt. Die Felgen wurden schwarz lackiert. Auto Weber in Beckum wird einer der selten RS 6 Nogaro Edition mit voller Hütte verkauft. Der blaue Kombi stammt aus zweiter Hand, ist unfallfrei und hat gerade mal 15.500 Kilometer gelaufen. Bei der Bestellung hat der Erstbesitzer das große Kreuz gesetzt und sich ordentlich Luxus gegönnt. Hier kommt ein kurzer Auszug: Softclose für die Türen, Alcantara-Dachhimmel mit blauen Nähten, Akrapovic-Titanauspuff, Carbon-Motorabdeckung, Panoramadach und noch einiges mehr. Zusammen mit der Abt-Leistungssteigerung auf 705 PS lag der ehemalige Listen-Neupreis vor nicht einmal zwei Jahren bei rund 171.000 Euro.

Dezente Modifikationen am RS 6 Nogaro

Das Wildlederlenkrad gehört zum Sondermodell. Es ist edel, aber besonders empfindlich. Für eine noch aggressivere Optik wurden bei diesem RS 6 die Audi-Ringe und die 21-Zöller nachträglich schwarz lackiert, sowie KW-Gewindefedern verbaut, um den Kombi dezent tieferzulegen. Abgesehen von diesen zwei Modifikationen ist das Sondermodell Serie. Der Innenraum wurde in Leder/Alcantara Schwarz mit Rautensteppung und RS-Prägung in Blau bestellt. Diese Option ist bei der Nogaro Edition eher selten, da viele Besitzer sich für die auffälligere Kombination aus schwarzen Leder-Sitzwangen und blauen Alcantara-Sitzflächen entschieden haben. Lenkrad und Gangwahlhebel in Wildleder gab es ab Werk für alle 150 Nogaro Editionen.

Sondermodell gibt es ab etwa 100.000 Euro