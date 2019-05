M an nehme ein biederes Audi-Modell, packe einen an nehme ein biederes Audi-Modell, packe einen Allradantrieb , viel Porsche-Technik und einen kraftvollen 2,2-Liter-Fünfzylinder dazu – fertig ist der Audi RS2 Avant, der ultimative Sportkombi! So oder so ähnlich machte es Audi Mitte der 90er, als sie in Zusammenarbeit mit Porsche das bis dato stärkste und schnellste Serienauto der Markengeschichte aus der Taufe hoben. 315 PS und mehr als 260 km/h Spitze: Der RS2 brach bei seiner Markteinführung 1994 sämtliche Rekorde und war seinerzeit der schnellste Kombi der Welt.

Der Audi-Kombi aus Zuffenhausen

Rennwagen mit Kombi-Heck: Der RS2 Avant ist ein echter Wolf im Schafspelz. Mit dem fünftürigen RS-Avant, der die Qualitäten von Sportwagen und Familienauto in sich vereinte, begründete Audi wohl die Kategorie des Sportkombis, die bis heute einen großen Teil des Markenerfolgs ausmacht und nachträglich auch andere Hersteller zum Bau von sportlichen Kombi-Modellen inspirierte. Allerdings müssen ein Teil der Lorbeeren auch Porsche zugestanden werden, schließlich war der renommierte Sportwagenhersteller maßgeblich an der Entwicklung des Über-Audis beteiligt. Tatsächlich wurde der RS2 in Zuffenhausen gebaut, war quasi der erste dort entstandene Kombi. Der Audi ist vollgestopft mit Porsche-Technik: 17-Zoll-Leichtmetallräder aus dem Porsche-Cup, Außenspiegel, Blinker und Nebelleuchten vom 964, die Bremse des 968, Porsche-Schriftzüge auf dem Zylinderkopf und am RS-Emblem, das ja eigentlich den schärfsten Elfern vorbehalten war. Unter der Haube regiert jedoch Audi mit dem turbogeladenen 2,2-Liter-Fünfzylinder, dessen brachiale Kraft (bis zu 410 Nm Drehmoment) vom Sechsganggetriebe auf die Räder übertragen wird. Antriebsform: natürlich quattro. So klappt auch der beeindruckend schnelle Sprint in 5,8 Sekunden auf Tempo 100.

Gebrauchte RS2-Modelle heute teurer als in den 90ern