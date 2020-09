illkommen, neuer Audi S3 Obwohl es schon vor dem Einsteigen einen optischen Minuspunkt gibt. Ja, riesiger, schwarzer Singleframe-Grill in Wabenoptik – aber links und rechts, wo eigentlich die Lüftungsmäuler reindesignt sind, ist das Gitter geschlossen. Fake! Zum Glück nicht hinten. Und als wir so ums Auto gehen, der S3 ist 1,5 Zentimeter links und rechts breiter und 1,5 Zentimeter tiefer – da entdecken wir ganz hinten die wahre Freude. Kein Fake, wirklich vier Auspuff-Endrohre!

Setzen wir uns rein. Das Infotainment kann mehr als alle anderen MQB-Autos, ist besser zu bedienen als in Golf und Co, arbeitet schneller, der Sprachassistent funktioniert besser. Audi halt. Nun aber: Abfahrt! Aber etwas fehlt. Das Sprotzeln beim Gaswegnehmen, das wir von den Vorgängern kennen. Der neue S3 macht das nicht, er ist solide geworden. Oder sollen wir sagen: langweilig?Dieser Kompakte geht mit 400 Nm Drehmoment in 4,8 Sekunden nach vorn, hört erst bei 250 Sachen auf.