er neue A3 8Y steht in den Startlöchern, der Verkauf der mittlerweile vierten Generation soll im Mai 2020 anrollen. Das wirkt sich auch auf den Gebrauchtwagenmarkt aus – die auslaufenden Modellvarianten werden deutlich günstiger. So zum Beispiel auch der große Bruder des Audi A3, der S3. So steht jetzt ein ganz besonderes Exemplar der PS-starken Kompaktsportlers zum Verkauf – zum fairen Preis! Ein Autohändler im bayerischen Burgoberbach bietet einen Audi S3 (8V) 2.0 TFSI quattro , Baujahr 2016, an. In schickem Florettsilber Metallic, doch dieser Wagen hat deutlich mehr zu bieten als nur einen schicken Lack.