Auto-Abo: Kosten, Dauer und Voraussetzungen

Doch wie funktioniert das Auto-Abo? Einer der unkompliziertesten Wege zu einem Neuwagen ist ein Auto-Abo. Schnell hat man sich online angemeldet und schon bald ist das auserwählte Fahrzeug da. Ohne Papierkram, ohne lästige Behördengänge und ohne monatelange Warterei. Zahlen muss man lediglich eine monatliche Rate und das Tanken – alle weiteren Leistungen sind bereits abgedeckt. Anders als beim Auto-Leasing entfallen Wartungskosten, Wertverlust, lange Laufleistungen oder hohe Überführungsgebühren.

Auto-Abo-Anbieter ViveLaCar

autorisierten Marken-Vertragshändlern der jeweiligen Herstellermarke, den ViveLaCar-Partnern. Aktuell decken diese über 500 Standorte in Deutschland ab, künftig sollen es aber deutlich mehr werden. Um die Wartung, Pflege, eventuell anfallende Garantieleistungen oder Verschleißarbeiten des Autos, sowie die Übergabe und Rücknahme kümmert sich der Partner. Die Kundenbetreuung sowie die gesamte Abwicklung inklusive Versicherungsleistungen übernimmt ViveLaCar. Der Nutzer merkt davon aber nichts, denn er hat mit ViveLaCar einen festen Ansprechpartner für alle Belange.



Aufgrund unterschiedlicher Ausstattung und Motorisierung können sich die Preise für ein Fahrzeug unterscheiden. ©ViveLaCar nicht älter als zwei Jahre alt sind oder eine Kilometerlaufleistung von bis zu 25.000 Kilometern haben. Lange warten muss der Nutzer auf sein neues Auto nicht, denn alle angebotenen Fahrzeuge sind nach circa sieben Werktagen verfügbar und entsprechen exakt der angegebenen Fahrzeugbeschreibung und- ausstattung. Damit unterscheidet sich ViveLaCar von vielen anderen Auto-Abo-Anbietern, bei denen man auf das Fahrzeug oftmals viele Wochen warten muss. Zudem werden meist nur einige Ausstattungsdetails erwähnt. Bei ViveLaCar werden die Fahrzeuge detailliert beschrieben und der Nutzer erhält genau das Exemplar, das er ausgewählt hat. Nicht wundern: Wenn die Preise sich für ein und dasselbe Modell unterscheiden, liegt das an der unterschiedlichen Ausstattung sowie der Motorisierung. So kann ein Hyundai Kona in der Ausstattungsstufe Trend monatlich 224 Euro kosten und in der Premium-Version 260 Euro. Dafür wird der Kona Premium dann von einem 176 PS starken Benziner angetrieben, während der Kona Trend ein 120 PS starkes Aggregat unter der Haube hat. Zudem gibt es dann auch mehr Ausstattung bei der Premium-Variante, wie beispielsweise einem Sound-System, einem Ein Auto-Abo-Anbieter ist ViveLaCar. Das seit 2019 bestehende Start-up bietet Autos ohne feste Vertragslaufzeit im Abo an und ist eine Plattform ohne Markenbindung, die alle gängigen Marken und Modelle anbietet. Die Fahrzeuge kommen ausschließlich von, den ViveLaCar-Partnern. Aktuell decken diese über 500 Standorte in Deutschland ab, künftig sollen es aber deutlich mehr werden. Um die Wartung, Pflege, eventuell anfallende Garantieleistungen oder Verschleißarbeiten des Autos, sowie die Übergabe und Rücknahme kümmert sich der Partner. Die Kundenbetreuung sowie die gesamte Abwicklung inklusive Versicherungsleistungen übernimmt ViveLaCar. Der Nutzer merkt davon aber nichts, denn er hat mit ViveLaCar einen festen Ansprechpartner für alle Belange.Die angebotenen Fahrzeuge sind Neu- und Gebrauchtwagen, die. Lange warten muss der Nutzer auf sein neues Auto nicht, denn alle angebotenen Fahrzeuge sind nach circa sieben Werktagen verfügbar und entsprechen exakt der angegebenen Fahrzeugbeschreibung und- ausstattung. Damit unterscheidet sich ViveLaCar von vielen anderen Auto-Abo-Anbietern, bei denen man auf das Fahrzeug oftmals viele Wochen warten muss. Zudem werden meist nur einige Ausstattungsdetails erwähnt. Bei ViveLaCar werden die Fahrzeuge detailliert beschrieben und der Nutzer erhält genau das Exemplar, das er ausgewählt hat.So kann ein Hyundai Kona in der Ausstattungsstufe Trend monatlich 224 Euro kosten und in der Premium-Version 260 Euro. Dafür wird der Kona Premium dann von einem 176 PS starken Benziner angetrieben, während der Kona Trend ein 120 PS starkes Aggregat unter der Haube hat. Zudem gibt es dann auch mehr Ausstattung bei der Premium-Variante, wie beispielsweise einem Sound-System, einem Navigationssystem und einem Head-up-Display.

Vorzüge eines Auto-Abos

Teure Reparaturen? Damit müssen sich Nutzer eines Auto-Abos nicht beschäftigen. ©ViveLaCar keine versteckten Kosten, denn Versicherung, Steuer, Reifenwechsel, Reparaturkosten, Rundfunkgebühren, Wartung und Verschleiß sind im Monatspreis enthalten. Ebenso wie die Kfz-Steuer sowie Aktuell stehen sechs Kilometerpakete zur Wahl, die monatlich von 200 bis 2500 Kilometern gehen. Übrigens: Der Kilometerpreis wird günstiger, umso mehr Kilometer man fährt. Die Angebote für ein Abo-Auto starten preislich aktuell ab 162 Euro (Stand Februar 2021) für einen Mitsubishi Space Star und gehen bis 614 Euro für einen Lotus Evora.



Alle Vorzüge im Überblick:

- Versicherung, Wartung, Reparatur inklusive

- Auto wird auch geliefert (aktuell kostet die Lieferung einen Euro)

- Unterschiedliche Neuwagen ohne Anschaffungskosten fahren

- Viel Auswahl: Immer die neuesten Modelle mit der neuesten Technologie

- Flexibilität durch kurze Vertragslaufzeiten

- Einfacher, schneller und komplett digitaler Anmeldeprozess

- Hersteller- und Modellübergreifende Angebote

- Man kann unterschiedliche Technologien testen (Hybrid, Elektro, Wasserstoff)

- Wertverlust spielt keine Rolle

- Kaufoption nach Vertragsende möglich

- Kilometerpakete sind monatlich wechselbar

- Fahrzeuge sind sofort verfügbar und lieferbar (aufgrund des Lockdowns kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, da vereinzelt Autohäuser, Werkstätten und Zulassungsstellen geschlossen sind) Als Alternative zur Langzeitmiete, dem Auto-Leasing oder dem Autokauf bietet das Auto-Abo viele Vorzüge. Da wären zum einen die Vertragslaufzeiten. Das ViveLaCar Auto-Abo ist jederzeit ab drei Monaten kündbar. Zudem gibt es, denn Versicherung, Steuer, Reifenwechsel, Reparaturkosten, Rundfunkgebühren, Wartung und Verschleiß sind im Monatspreis enthalten. Ebenso wie die Kfz-Steuer sowie Kfz-Versicherung . Eine Anzahlung gibt es ebenfalls nicht. Der Nutzer ist hingegen für den Sprit (oder Strom/Ad Blue/Wischwasser) zuständig. Fährt er mehr Kilometer als vereinbart, werden diese Mehrkilometer am Schluss in Rechung gestellt. Kassiert man Strafzettel oder hat Kosten für die Maut oder Parken, trägt der Nutzer die auch. Ein Vorteil: Bei den gewählten Kilometern, kann der Abonnent jedoch monatlich ein anderes Paket wählen. Befindet sich beispielsweise jemand im Home-Office und nutzt das Fahrzeug wenig, nimmt er einfach das niedrigste Kilometerpaket. Geht es mit dem Auto auf eine längere Reise, wechselt man im Folgemonat zu einem höheren Kilometerpaket.Übrigens: Der Kilometerpreis wird günstiger, umso mehr Kilometer man fährt. Die Angebote für ein Abo-Auto starten preislich aktuell ab 162 Euro (Stand Februar 2021) für einen Mitsubishi Space Star und gehen bis 614 Euro für einen Lotus Evora.- Versicherung, Wartung, Reparatur inklusive- Auto wird auch geliefert (aktuell kostet die Lieferung einen Euro)- Unterschiedliche Neuwagen ohne Anschaffungskosten fahren- Viel Auswahl: Immer die neuesten Modelle mit der neuesten Technologie- Flexibilität durch kurze Vertragslaufzeiten- Einfacher, schneller und komplett digitaler Anmeldeprozess- Hersteller- und Modellübergreifende Angebote- Man kann unterschiedliche Technologien testen (Hybrid, Elektro, Wasserstoff)- Wertverlust spielt keine Rolle- Kaufoption nach Vertragsende möglich- Kilometerpakete sind monatlich wechselbar- Fahrzeuge sind sofort verfügbar und lieferbar (aufgrund des Lockdowns kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, da vereinzelt Autohäuser, Werkstätten und Zulassungsstellen geschlossen sind)





Auto-Abo: Ablauf

Wer sein neues Abo-Auto in Empfang nimmt, muss seinen Führerschein sowie Personalausweis mitbringen. ©ViveLaCar Unabhängig ob man sein Fahrzeug abholt oder es gebracht wird, muss man bei der Übergabe einen gültigen Führerschein sowie Personalausweis vorzeigen. Diese Dokumente werden während dem Übergabeprozess geprüft. Dies gilt für beide Parteien als Sicherheit, da vorher kein ID-Check durchgeführt wird.

Die Buchung eines Auto-Abos geht schnell und unkompliziert. Ist die Homepage www.vivelacar.de geöffnet, wählt man dort sein Wunschauto samt dem individuellen Kilometerpaket aus. Dann werden die persönlichen Daten ins System eingegeben und man erhält dann eine finale Buchungsbestätigung. Ab Vertragsantritt beginnt die unbegrenzte Laufzeit, die man jedoch jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen kann.Diese Dokumente werden während dem Übergabeprozess geprüft. Dies gilt für beide Parteien als Sicherheit, da vorher kein ID-Check durchgeführt wird.

Voraussetzungen für ein Auto-Abo





Diese Voraussetzungen sind zu beachten:



- Das abonnierte Fahrzeug darf nur von dir oder von im selben Haushalt und bei ViveLaCar gemeldeten Fahrer gefahren werden. Bei Gewerbekunden können auch zusätzliche Fahrer außerhalb desselben Haushalts bei ViveLaCar gemeldet werden.



- Fahrer, die zwischen 18 und 20 Jahre alt sind und einen gültigen Führerschein besitzen, können Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 99 kW/135 PS abonnieren und fahren.



- Wer mindestens 21 Jahre alt ist und länger als drei Jahre eine in Deutschland gültige Ein Auto-Abo bei ViveLaCar kann jede Privatperson oder jedes Unternehmen mit Wohn- beziehungsweise Firmensitz in Deutschland abschließen.- Das abonnierte Fahrzeug darf nur von dir oder von im selben Haushalt und bei ViveLaCar gemeldeten Fahrer gefahren werden. Bei Gewerbekunden können auch zusätzliche Fahrer außerhalb desselben Haushalts bei ViveLaCar gemeldet werden.- Fahrer, die zwischen 18 und 20 Jahre alt sind und einen gültigen Führerschein besitzen, können Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 99 kW/135 PS abonnieren und fahren.- Wer mindestens 21 Jahre alt ist und länger als drei Jahre eine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besitzt, kann Fahrzeuge fahren, die maximal 210 kW/286 PS stark sind. Wer ein Fahrzeug fahren will, dass mehr als 286 PS aufweist, muss mindestens 27 Jahre alt sein und fünf Jahre (ohne Unterbrechung) einen in Deutschland gültigen Führerschein besitzen. Wichtig: Die Zeit des begleiteten Fahrens mit 17 zählt nicht zur angesetzten Mindestdauer des Führerscheinbesitzes.



Gut zu wissen!

Keine Sorge vor negativen Schufa: Der Vorteil des Abos gegenüber dem Autoleasing ist, dass es keinen Kreditvertrag wie beim Leasing gibt. Es findet lediglich eine Bonitätsprüfung statt, da es sich bei den monatlichen Abokosten um Ratenzahlung handelt.



Lieferservice: Wer sein Fahrzeug abholt, kann dies in der Regel nach 7 Werktagen. Soll es nach Hause geliefert werden, dauert dies 5 Werktage länger und kostet aktuell lediglich einen Euro.



Autsch: Knöllchen bekommen? Der Bußgeldbescheid geht zuerst an ViveLaCar und wird dem Nutzer dann zugestellt. Dieser muss dann seinen Strafzettel, sowie eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro begleichen.



E-Autos mit Extrawurst: Bei E-Fahrzeugen kann die Auslieferung gegebenenfalls länger dauern. Auch die Kosten können mitunter etwas höher sein.



Auto-Wunschzettel: Du willst ein spezielles Fahrzeug, was nicht angeboten wird? Setze dich mit ViveLaCar in Verbindung - es können durchaus auch Autos organisiert werden!



Zu lange gewartet? Es werden lediglich Fahrzeuge angeboten, die bereits vorhanden sind. Einige Modelle sind auch innerhalb von wenigen Stunden bereits nicht mehr erhältlich. Wer also einige Nächte über seine Entscheidung schlafen will, findet sein Wunsch-Auto vielleicht nicht mehr.