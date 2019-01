AUTO BILD 1/2019

s ist Anfang Januar, da darf man noch Vorsätze haben. Meine sind so: Ich möchte um Gottes willen nicht geblitzt werden, nicht – wie 2018 – zu spät an meinen Hochzeitstag denken (da ist auch Stress keine Entschuldigung), unbe­dingt bei der Einschulung meiner Tochter Pauline dabei sein und – ganz wichtig – die beste AUTO BILD ma­chen, die Sie sich wünschen können. Es wird, da bin ich mir sicher, ein aufregendes Auto-Jahr. Wir werden faszinierende neue Autos sehen (in einigen davon habe ich schon geses­sen, darf es aber leider noch nicht er­zählen), wir werden vielleicht die auf­regendste IAA erleben, die es je gab. Und gleichzeitig werden andere Mes­sen an Bedeutung verlieren.

Audi eQ3 – und weitere Elektromobile von VW, Skoda und Seat • Die sieben Technik-Trends von der Technikmesse CESSaubere Antriebe für Schiffe und Züge • Fünf Fakten zu Elon Musks Tunnelsystem • Section Control bei Hannover Kia Ceed 1.6 CRDi gegen Ford Focus 1.5 EcoBlue und Honda Civic 1.6 i-DTEC • Cupra Ateca – neuer Name und 300 PS für den Seat-SUV • Porsche Macan : auch mit 245 PS heiß • Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: US-Monster mit 808 PS • Fiat 500X 1.6 MJT: kleiner Italiener, großer Auftritt im 100.000-Kilometer-Dauertest • Caravan-Spezial: die Neuen von der CMT • Gebrauchtwagen VW Touareg II – je weniger Extras, desto mehr FreudeRetro zum Verlieben: Der ungarische Designer David Obendorfer und seine Autoträume • Zum 50. Geburtstag: ein Brief an Schumi • E-Autos werden per Gesetz laut: zu Besuch bei Professor Dr. Sound • So sehen Studenten die Porsche-Zukunft • Autoknacker am Werk bei AUTO BILDAutoklau in Deutschland: Infografik mit den wichtigsten Daten, Fakten und Zahlen • Test: acht WLAN-Kameras für außen • Reparatur: So sparen Sie beim Wechsel des defekten Auspuffs bis zu 200 EuroUnser Autobild: der neue Silberpfeil • Menschen: Roncalli-Chef Bernhard Paul • Extratour: Italdesign Zerouno