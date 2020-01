AUTO BILD 1/2020

och ist es nicht zu spät für Wünsche fürs neue Jahr. Etwas mehr Gelassenheit wäre gut. Etwas mehr Fachwissen bei all denen, die über Autos, über Mobilität reden. Und wenn schon wenig Ahnung vor­handen ist, dann wünsche ich mir wenigstens die Offenheit, auch mal anderen zuzuhören. Wenn Kaba­rettisten wie Dieter Nuhr in ihren Programmen inzwischen das Auto verteidigen und Beifall dafür be­kommen, dann sollten wir alle un­sere Stimme lauter erheben. Zwei Drittel der Deutschen wohnen nicht in Großstädten, sondern auf dem Land, sagte Nuhr neulich: "Und für die gibt es als Alternative zum Auto nur eines: ein anderes Auto." Recht hat er. Ja, wir werden 2020 viel über alternative Antriebe reden, aber wir werden alle auch noch viele Probleme damit haben. Lösen wir sie doch gemeinsam und kommen nicht mit "Erziehungs­ratschlägen" und platten Verboten.Noch was ganz anderes: Fragen Sie sich auch manchmal, wie Ihr Arzt Auto fährt? Das "British Medical Journal" wertete 15.000 Knöllchen, die Ärzte in Florida für zu schnelles Fahren kassiert hatten, aus. Ergeb­nis: Psychiater fahren mit Abstand am schnellsten, es folgen Allgemeinärzte, Notfallmediziner, Anästhesis­ten, Radiologen. Am vorbildlichsten sind Kinderärzte am Steuer. Die fah­ren – jedenfalls unser Kinderarzt – auch die kleinsten Autos ...

Alle neuen VW 2020: ID.3, ID.4, ID.4 Coupé , Golf GTI und R, Arteon Shooting Brake , Caddy, T-Roc Cabrio , Facelift von Tiguan und Touareg • McLaren Elva: Der 1,7-Millionen-Bolide ist das heißeste Cabrio 2020Links-Terror gegen SUV – gibt es in Innenstädten Gefahrenzonen? • So will Audi seine Arbeiter in den Werken entlasten • VW Golf top, Up Flop – die neuesten Ergebnisse des NCAP-CrashtestsAston Martin Vantage AMR: Es lebe die Handarbeit im V8-Biturbo • Facelift für den Jaguar F-Type • Der große Antriebsvergleich, Teil 1: Volvo V60 T4, D4 und T8, Toyota C-HR 1.8, 2.0 Hybrid und 1.2 Turbo, Audi SQ5 und 55 TFSI e quattro • Mercedes GLE 350 de: Diesel-Hybrid im Einzeltest • Kaufberatung BMW 3er 34 BMW X3 M Competition: Super-SUV mit 510 PS im Einzeltest • VW T-Roc R: So fühlen sich 300 PS im 4,23-Meter-SUV an • Gebrauchtwagen : Renault CapturRost und Co – so hat Mercedes die Qualitätskurve bekommen • Radfahrer im toten Winkel eines Lkw – wir probieren es im Simulator •Unsere Testsieger: Das beste Autozubehör aus 20 Produkttests • Neues Jahr, neue Regeln: Höhere Bußgelder, geänderte Verkehrsregeln – darauf müssen Autofahrer achtenMenschen: Oply-Chefin Katharina Wagner über ihr Carsharing-Start-up • Serie: Die exklusiven Schätze der Autosammler • Aktion: Leser-Tester am Polarkreis • Extratour: Mit einem selbst gebauten Rennwagen auf dem Contidrom • VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnen