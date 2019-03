AUTO BILD 10/2019

ein Bescheuertster und verstörendster Satz der Woche ist dieser: "Obwohl wir nicht verstehen, wie etwas funktioniert, können wir sicher sein, dass es funktioniert." Er stammt aus einem Imagefilm des TÜV Süd, über den die "Süddeutsche Zeitung" jüngst berichtete. TÜV Süd, das sind die, die mit ihrer brasilianischen Außenstelle den mit katastrophalen Folgen gebrochenen Staudamm nur Monate zuvor für "mängelfrei" erklärt haben. Wie ich darauf komme: Svenja Schulze (SPD), unsere Umweltministerin, hat beim TÜV Rheinland ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, das die deutschen Abgasmessstationen prüfen soll. Ich hoffe einfach mal, die TÜV Rheinland-Profis können ihren Job besser als ihre Kollegen.

Diese Woche feiert sich die Autoindustrie, auch die deutsche, auf dem Genfer Auto-Salon. Nicht jedem wird zum Feiern zumute sein, und längst nicht jeder, der letztes Jahr da war, ist wieder vor Ort. Ist Genf deshalb weniger wichtig? Nein! Hier wird es ein erstes, starkes Signal geben zur emissionsfreien Zukunft des Autos. Den richtigen Startschuss sehen wir dann im September in Frankfurt auf der IAA . Jetzt kann man noch sagen: "Ich würde ja gern ein E-Auto kaufen, aber ..." Bald gilt diese Ausrede nicht mehr. Wer Autos verteufeln will, kann es gern weiter tun. Allerdings ohne mich, ohne uns von AUTO BILD.

Mercedes CLA Shooting Brake und EQV • Renault Clio • Audi Q4 e-tron • Skoda Vision iV • Kia Imagine und VW I.D. Buggy • Nissan IMq • Seat el-Born und Bugatti La Voiture Noire • Pininfarina BattistaDR: Neue Automarke für Deutschland • Nachrüstbar: Abbiegeassistent für Lkw • Sono Motors: So kommt das E-Auto SionMini Electric: Kleiner Stromer, großer Spaß • Toyota RAV4 Hybrid gegen Citroën C5 Aircross PureTech 180, Honda CR-V Hybrid und Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 • BMW Z4 M40i: Einzeltest • Audi A4 Avant 2.0 TFSI: Nach 100.000 Kilometern noch frisch wie am ersten Tag • Mercedes-AMG A 35 gegen VW Golf R: Duell der Kompakt-Kracher in der 300-PS-Liga • Gebrauchter Opel Insignia oder neuer Lada Vesta – welchen kaufen für 13.500 Euro?LED-Lichter: Warum blenden die bloß so?Wenn das Radio Navi spielt: Die Alternative zum kleinen Preis • Kampf dem Kratzer: Kleine Lackschäden selbst ausbessernMenschen: Batterieforscher Prof. Dr. Martin Winter über die Zukunft der Elektromobilität • Extratour: Toyota Land Cruiser J7 – unterwegs mit einem ganz neuen Oldie.