M

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

an soll ja immer was dazulernen, egal wie alt man ist. Hätten Sie gewusst, dass der Begriff "Hidden Champions" eine deutsche Erfindung ist? So nannte Unternehmensberater Hermann Simon nämlich 1990 zum ersten Mal die unbekannten deutschen Weltmarktführer. Meist nicht an der Börse notierte Unternehmen, oft familiengeführt, alle mit irgendeinem Super­-Produkt weltweit erfolgreich, das sind rund 1000 Firmen. Wir Deutschen sind Weltmarktführer für Wellpappenanlagen, Riffelwalzen, Asphaltverdichtungsmaschinen, Schwerlastrollen, Dübel, Sortiermaschinen und Flughafenvorfeldbusse.In der Autobranche sind die Champions die Zulieferer. Genau die, die heftig unter dem Wandel der Branche leiden, die aber investieren, umdenken und umbauen. Die großen Zulieferer, deren Namen viele schon mal gehört haben, sind ZF, Schaeffler, Brose und Conti. Es gibt aber auch die kleinen, die viele gar nicht auf dem Zettel haben, und jene, die man mit allem Möglichen, aber sicher nicht mit Autos in Verbindung bringt. In einer neuen Serie stellen wir einige der deutschen ZULIEFERHELDEN vor. In der ersten Folge ist es Tesa. Kennt jeder, aber was die Klebe­-Experten mit Autos zu tun haben, lesen Sie in AUTO BILD 12/2020.