AUTO BILD 14/2019

issen Sie, was das größte Hemmnis für die Elektromobilität in Deutschland ist? Es gibt schlicht zu wenig überzeugende Angebote von bezahl- und verfügbaren E-Autos. Und wenn, dann mit Lieferfrist oder so klein oder (sorry) hässlich, dass man sie nicht haben kann oder will. Da sich das aber ziemlich bald ändern und emissionsfreien Autos die Zukunft gehören wird (sogar muss, wegen der Klimaziele), komme ich zu zwei weiteren Hemmnissen: 1. Die Reichweiten-Angst der Deutschen. 400 Kilometer müssen es sein, auch wenn man nur 27 am Tag fährt. 2. Das Ladesäulen-Dilemma. Unsere Smartphones müssen dauernd irgendwo aufladen, ein E-Auto eben auch. Haushaltssteckdosen helfen da nicht weiter.