AUTO BILD 16/2019

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ergangene Woche habe ich viele Stunden im Auto verbracht. 1500 Kilometer von Montag bis Freitag, wahrscheinlich gar nicht so viel mehr als viele von Ihnen auch. Mit Bus , Bahn oder Fahrrad hätte ich mein Wochenprogramm nie geschafft. Termine hier, Termine da, eben mal zum Flughafen, dann nach Berlin, einmal nach Wolfsburg (Treffen mit zehn gut gelaunten AUTO BILD-Lesern). Ich fuhr unseren Dauertester Mercedes E 220 d.Eigentlich in allem ein bisschen zu groß, konventionell angetrieben, kein E, kein Hybrid. Aber soll ich Ihnen was sagen? Sie fahren 220 km/h (da, wo es geht) und verbrauchen knapp 7 Liter, Sie fahren 130 km/h und verbrauchen 5,5 Liter. 194 PS, die so viel Spaß machen, und man fühlt sich dabei noch ziemlich sauber. Reichweite 900 Kilometer. Gegen diesen Motor hat selbst die Deutsche Umwelthilfe nichts. Und der Diesel hat so NATÜRLICH eine Zukunft. An dieser Stelle vielen Dank für die vielen Zuschriften zu meinen Editorials. Ich freue mich, wenn Sie meiner Meinung sind. Und wenn nicht: Schreiben Sie mir trotzdem. Uns allen geht es im Kern um dasselbe: den Spaß an allem, was Räder hat.