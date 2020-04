AUTO BILD 16/2020

ir müssen über Plug-in-Hybride sprechen. Denn viele unserer Leser wundern sich über die (Fabel-)WLTP-Verbrauchswerte von 1,8 l/100 km, die bei unserem Test um 400 Prozent höher liegen. Nein, kein Betrug! Vor allem: kein Anlass, sich aufzuregen. 1. Die WLTP-Messungen für Benziner und Diesel sind viel realistischer als die alte NEFZ-Prüfstandsschiebereien. Sieht man auch bei unseren Testverbräuchen, die Werksangaben liegen nun ganz nah an der Realität. 2. Hybride werden bei WLTP mit vollem und mit leerem Akku getestet. Dann wird hochgerechnet. Darum kommen so irre Werte heraus wie 1,8 Liter auf 100 km.Und jetzt kommen Sie: In der Praxis variiert das tatsächliche Verbrauchsverhalten eines Autos mit Plug-in-Hybrid von Nutzer zu Nutzer. Bei Langstreckenfahrten ist der Akku schnell leer, der Verbrauch auf dem Niveau eines klassischen Verbrenners. Aber: Viele Kurz- und Pendelstrecken können fast rein elektrisch zurücklegt werden. Dann liegt der tatsächliche Spritverbrauch nahe null Liter auf 100 Kilometer. Deshalb sind Hybride sinnvoll. Was gar nicht geht, ist das Verhalten mancher Fahrer: Die laden den Akku nie auf, das Kabel liegt originalverpackt im Kofferraum. Die Steuererleichterung gibt's trotzdem ... Kontrolliert wird viel bei uns. Das nicht!

