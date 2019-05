AUTO BILD 19/2019

I

Tom Drechsler.

ch stehe noch unter dem Eindruck der Bodensee-Klassik , der Rallye, die meine Kollegen von AUTO BILD KLASSIK veranstaltet haben. Ich bin mit Harald Hamprecht, dem Kommunikationschef von Opel, in einem Commodore B GS/E mit Sechszylinder und 190 PS (Baujahr 1972) gefahren. Abgesehen davon, dass es richtig Spaß macht, mit diesem Klasse-Auto über die Bergstraßen zu fahren und über Mobilität zu reden: Es ist großartig, so viele Enthusiasten zu treffen. Ein paar Hundert Menschen, die ihre Autos lieben, sie pflegen, die Freude daran haben, ein Stück Automobilgeschichte am Leben zu erhalten.Im Gedächtnis bleiben mir auch die vielen Zuschauer am Straßenrand. Die nicht etwa demonstrieren gegen die alten Stinker, sondern die winken, die Daumen hochreißen und sich freuen. Wie der Vater, der seinem etwa sechs Jahre alten Sohn sagt: "Das Auto da, das gab es schon, als dein Papa so alt war wie du." Ob das der Kleine später auch zu seinem Kind sagen kann? Hoffentlich! So viel Leidenschaft sucht man bei vielen Politikern vergebens. Jüngstes Beispiel: das Rumnölen und Bremsen bei den Last-Mile-E-Scootern. Wer warum wogegen ist, lesen Sie im Heft. Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)