AUTO BILD 19/2020

I

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

ch musste die Tage an die Öl­krise 1973 denken. An die Sonn­tagsfahrverbote mit leeren Autobahnen. Und an den Golf, der im Jahr darauf auf den Markt kam und zu einem Welterfolg wurde (obwohl er Benzin brauchte), der VW rettete und die Kompaktklasse begründete. Der Golf des E-Zeitalters müsse wieder ein VW sein, heißt es in Wolfsburg. Jetzt kommt der ID.3 auf den Markt, in einer Krise, die selbst die größten Pessi­misten und Katastrophenroman-Schreiber sich nicht ausdenken konnten. Kann das gut gehen?Sagen wir so: Es gibt keine Alternative, die CO2-Grenzwerte blei­ben, wie sie sind, die autofeindliche Politik der Städte bleibt es auch, nur die Kauflust braucht gerade jetzt Anreize, die es aber für E-Au­tos längst gibt. Man muss kein stu­dierter Analyst sein, um zu wissen: Die E-Wende wird 2020 nicht be­schleunigt, der große Kickdown auf 2021 geschoben. Corona ist anders als die Ölkrise von damals, einige Unternehmen der Autobranche haben die Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt. Sie sind schlecht. Und das waren nur die Einflüsse des von Corona lahmge­legten Marktes in China. Die Zahlen des zweiten Quartals werden grau­sam sein. Da zeigt sich der Lock­down der ganzen Welt. Ich bin Op­timist. Es zu bleiben ist nicht leicht in dieser Zeit.