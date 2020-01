AUTO BILD 2/2020

W

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

ie dünnhäutig wir mittlerweile beim Thema Auto und Um­weltschutz sind, zeigen die heftigen Reaktionen auf ein Satire-Video des WDR. Ein Kin­derchor sang dort: "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad […], das sind 1000 Liter Super im Monat […], meine Oma ist 'ne alte Umweltsau." Klar, dass in dem Lied auch die gerade so beliebten SUV ihr Fett wegkriegten.Ich bin anderer Meinung als die vielen Kritiker, Satire darf das. Auch wenn mich wirklich nervt, mit wie wenig Fakten die Umwelt-Diskussion geführt wird. Eins ist für mich klar: Der von uns Men­schen gemachte Klimawandel ist Realität – und der Beitrag zur CO2-Reduzierung des Verkehrs­sektors zu gering. Ich schreibe be­wusst Verkehrssektor, da ist von Flugreisen über Kreuzfahrten bis eben auch zum Auto alles drin. Ich wünsche mir für das noch junge neue Jahr eigentlich nur eins: Lasst uns ehrlich diskutieren. Wer ein Tempolimit will, soll nicht mit Umweltschutz kommen, das bringt kaum was. Wer über zu viel CO2 redet, sollte das auch über Mie­ten in Innenstädten tun (die Men­schen zum Pendeln zwingen). Und über höhere Investitionen in den ÖPNV. Macht Alternativen attrak­tiver, nicht das Auto schlecht. Wär ein guter Vorsatz für 2020.