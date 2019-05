AUTO BILD 20/2019

P

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

olitiker sollen Dinge disku­tieren und beschließen, die viel­leicht nicht allen gefallen, aber dennoch richtig sind. Siehe Ger­hard Schröder (SPD) und seine Hartz-IV-Reform. War nicht populär und dennoch wichtig. Zurück ins Heute: Bundesumweltministerin Svenja Schul­ze (SPD) kämpft für eine CO2-Steuer in Deutschland, sagt, "dass es sich lohnen muss, kleine, sparsamere Autos anzu­schaffen". Und im SWR-Interview weiter: "Ich würde das für sehr sinnvoll halten, sowohl das Heizen als auch den Verkehr mit dazuzunehmen." 61 Prozent der Deutschen sind laut letzten Umfragen gegen eine CO2-Steuer. Jetzt könnte man ja sagen, ist nicht populär, aber richtig. Also lasst die Schulze machen.FALSCH! Erstens wollen wir uns nicht sagen lassen, ob wir kleine oder große Autos kaufen. Das darf jeder noch selbst entscheiden. Und zweitens ist der Verkehr zwar für 17,94 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verant­wortlich, aber nicht an allem schuld. Mit jedem E-Auto bessert sich die Um­weltbilanz aller. Noch brummt nur un­ter 4 von 1000 deutschen Motorhauben kein Benziner oder Diesel . Warum? Laut Allensbach-Umfrage halten 74 Prozent der Deutschen die Anschaffungskosten eines Elektroautos für zu hoch, 66 Pro­zent die Reichweite für zu gering. 60 Prozent klagen über zu wenig Lade­stationen und 54 Prozent über zu lange Ladezeiten. Wie wäre es mit mehr An­reizen für die Verkehrswende seitens der Politik statt der Steuer-Keule?