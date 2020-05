AUTO BILD 20/2020

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

s ist eine Zeit der Rekorde, allerdings der negativen. Ge­winneinbrüche bis zu 90 Pro­zent (GM), Industrieproduk­tion in Deutschland um mehr als neun Prozent weggesackt, Neuzu­lassungen grausam. Im April 2020 bei uns noch 120.840 Autos, minus 61,1 Prozent! Der bisherige Tiefst­stand mit 165.000 ist 29 Jahre her. Dabei sehen unsere Zahlen ver­gleichsweise glimpflich aus: Groß­britannien minus 97 Prozent im April, Spanien minus 96 Prozent.Wie geht es weiter? Der Kampf um die Kaufprämie läuft noch, manche Leser schrieben mir: Wie könne man dafür sein, es ginge um unser aller Steuergeld. Ja, ist mir klar. Aber es geht hier auch um unseren Wohlstand. Ein Heer von Arbeitslosen kostet mehr. Weiterer Grund, positiv zu blei­ben: eine Studie des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR, 1000 Befragte von 18 bis 82). Demnach sind Auto (und Fahrrad ) in der Krise die Gewinner, weil wir uns darin/darauf sicher und wohl­fühlen. Verlierer sind alle öffentli­chen Verkehrsmittel. Barbara Lenz, Leiterin des Instituts: "Im Kontext der Corona-Krise kann man durch­aus von einem Revival des Privatautos sprechen. Überraschender­weise vermissen besonders viele junge Städter in dieser Situation das eigene Fahrzeug."