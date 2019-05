AUTO BILD 22/2019

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch darf mich nicht immer so aufregen. Deshalb fange ich heute mit einer wirklich schönen Geschichte an. In Cangzhon machte ein Chinese die Anzahlung für seinen neuen VW Passat in bar. Genau 131.492 Ein-Yuan-Münzen legte der Gemüsehändler auf den Tresen. Sie wurden in drei Fahrten mit einem SUV vor die Tür des Händlers gefahren. Mehr als 800 Kilogramm. 16 Helfer zählten 3 Tage das Geld, es waren umgerechnet fast 17.000 Euro. Wer den Pfennig, äh Cent nicht ehrt ... Sie wissen schon.Pfennigfuchserei ganz anderer Art erleben Autofahrer in Deutschland jeden Tag. Zum Beispiel ich. Neulich vor einem Bäcker in Hamburg. Drei Minuten geparkt, nicht mal das Auto abgeschlossen, und der Aufschreiber war schon fertig. Er machte sogar noch ein Foto, wie ich einsteige. 15 Euro! Der Höhepunkt diese Woche in Potsdam vor dem Kindergarten. Villenviertel am See (da wohne ich nicht!), das heruntergekommenste Gebäude ist die Kita. Wendehammer. Kein Helikoptereltern-Platz. Zur Rushhour Kind reinbringen, dann weiter zur Arbeit. Es läuft seit Jahren so, ich hatte schon meine große Tochter da. JETZT ist es eine Ordnungswidrigkeit. Zwei Aufschreiber lungern vor der Tür herum. "Sie dürfen hier nicht halten." Ganz ehrlich: Viele würden lieber zu Fuß gehen oder mit dem Rad die Kinder bringen. Aber es geht nun mal nicht bei allen. Warum schikanieren wir uns eigentlich immer selbst? So was regt mich, nun doch, furchtbar auf.