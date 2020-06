AUTO BILD 23/2020

enn dieses Magazin erscheint, hat die Koalition in Berlin getagt, mutmaßlich gestritten; unklar ist aber, ob sie sich auch geeinigt hat. Es geht um das große Konjunkturpaket, Konsum-­Impulse für das zweite Halbjahr. Zeit wäre es, auch wenn viele den Sinn einer Kaufprämie für die "reichen Automobilhersteller" nicht sehen. Ein paar Zahlen: Renault, quasi pleite, wird in Frankreich vom Staat mit fünf Milliarden Euro gerettet.Corona und die Folgen werden Woche für Woche gefährlicher: Für zehn Millionen Deutsche wurde Kurzarbeit beantragt! Zehn Millionen Haushalte sind betroffen! Die über die Zulieferer weit gespreizte Aufteilung der Autoindustrie kann – das weiß Kanzlerin Merkel – die Stimmung in der Wirtschaft nach unten oder nach oben reißen. Fördersummen von 4000 Euro (E-­Autos) und 3000 Euro (Verbrenner) standen im Raum. Wenn jetzt von manchen so getan wird, Verbrenner zu fördern sei mindestens so dämlich, wie zum Beispiel den Verkauf von Dampfloks anzukurbeln, sage ich: Konventionell angetriebene Autos machen immer noch 92 Prozent der Verkäufe aus. Moderne Diesel und Benziner von deutschen Herstellern sind keine "Stinker". Wer sein älteres Auto gegen ein neues tauscht, hilft der Wirtschaft und dem Klima. Punkt.

BMW 4er Coupé : Erste Bilder vom Auto mit der Riesen-Niere • Große Übersicht auf fünf Seiten: Alle Neuen von Alfa Romeo bis VW – diese Autos kommen noch 202Neue Lärmvorschriften: Wer hat da was gegen Motorräder? • Bringen die wirklich was? Fünf Fakten über die Luftfilter in Kiel • ÖPNV-Krise: Länder fordern MilliardenMercedes GLA 250 e: Erste Tour im Prototyp des Plug-in-Hybrid • 4,30 Meter reichen beim SUV ! Mini Countryman gegen Peugeot 2008 und Suzuki SX4 S-Cross • Neues aus dem Dauertest • BMW 116d mit Dreizylinder-Diesel und 116 PS im Einzeltest • Mini Cooper SE: Was kann der Kleine mit Elektromotor? • Vergleichstest der E-Minis: Smart EQ Fortwo gegen Skoda Citigo iV • Einzeltest Audi RS 5 Sportback • Gebrauchtwagen : Große Opel! Was können Insignia OPC und der alte Omega mit V6? • Das Motorrad zum Strampeln: Das eRockit im ersten TestAuto-Auktionator Jason McCormick aus Kalifornien und seine Oldies • Motor gesund? Eine Ölanalyse bringt ganz einfach Klarheit Autonomes Fahren zum Nachrüsten für 1300 Euro? Haben wir ausprobiert • Acht Bluetooth-Adapter im TestMeinung: Besuch in der Hölle • Menschen: Julian Brügelmann • Aktion: Beste Kfz-Werkstätten • Extratour: Unterwegs mit dem neuen Porsche 911 Turbo S.