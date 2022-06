Sie und ich, wir mögen ja das offene Wort. Ich habe weder etwas gegen Elektroautos noch gegen Ver­brenner, weiß aber auch, Emis­sionen müssen weg. Die Zukunft gehört sauberen Antrieben. Das können wir drehen und wenden, es ist so. Mir geht es wie Ihnen da­bei, ich frage mich eher, wie wir den Wechsel schaffen sollen ... Gerade wieder, als ich die Tage am Flug­hafen in Barcelona das Parkhaus sah, da standen mindestens 5000 Diesel und Benziner. Jeder Bus, je­des Taxi auf der Straße davor war nicht elektrifiziert. Puuuhhhh.



Das EU-­Parlament hat vergan­gene Woche für eine Verschärfung der CO2­Grenzwerte für Autoher­steller gestimmt. Das Flottenziel entspricht vom 1. Januar 2035 an „einer Verringerung des Ziels für das Jahr 2021 um 100 %“. Bedeutet: null Emissionen! Neuwagen mit Verbrennungsmotor? Ende Gelän­de! Gemeint sind Emissionen, die ein Fahrzeug im Betrieb ausstößt. Auf null kommt nur ein E­-Auto. Egal, ob der Strom aus Kohle dre­ckig hergestellt wurde.

Bevor die 2035­-Regelung in Kraft treten kann, muss das Parla­ment jetzt mit den EU­-Staaten ver­handeln. In Deutschland, so heißt es im Koalitionsvertrag, soll das Geschäft mit Verbrennungsmoto­ren übrigens früher als 2035 en­den. Geregelt ist aber noch nichts.

