Die Antwort eines britischen Motorjournalisten auf den Brief eines Lesers, der ihm schrieb, er werde nie im Leben ein E-Auto fahren? "You'll have to", du wirst müssen. In England dürfen ab 2030 keine neuen Verbrenner zugelassen werden. Auch ich bekomme solche Briefe. Meine Antworten fallen milder aus, noch.

Am 14. Juli will die EU-Kommission ihre neuen Pläne zur CO2-Reduzierung vorlegen. Angeblich geht es nicht mehr um 37,5 Prozent weniger CO2 im Jahr 2030 zum Stand von 2021 (heute gilt als Flottenziel 95 g/km), sondern um 60 Prozent weniger. Dann wären noch 38 g/km erlaubt. Diskutiert wird – so das Politmagazin "Politico" – ein noch schärferes Ziel für das Jahr 2035. Dann soll der CO2-Ausstoß um 100 Prozent reduziert werden. Heißt: Die Pkw-Flotten dürfen kein Gramm CO2 mehr ausstoßen! Das ist mit Benzinern und Dieseln nicht möglich, käme einem Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren gleich. Audi wartet nicht so lange. 2026 kommt der letzte neue Verbrenner auf den Markt, ab 2033 nur noch E-Autos. A3 und A4 laufen aus, werden zu e-tron.

Noch was Kurioses zum Schluss: 53 Prozent der Deutschen waschen mindestens einmal im Monat ihr Auto. Die Zahnbürste wird nur von 43 Prozent monatlich gewechselt (Allianz Direct Auto-Report).

Die neue AUTO BILD 25/2021: Hier sind alle Themen

HEFT AM HEFT: Das große Nutzfahrzeug-Spezial finden Sie auf den hinteren 12 Seiten Ihrer AUTO BILD NEUHEITEN Dacia Duster wird moderner • SsangYong Tivoli Grand, Porsche 911 GT3 Touring, Polestar 3, Geely Starburst, Land Rover Defender mit Brennstoffzelle • Tech-Talk: Kia und Uber NACHRICHTEN Gebrauchte Verbrenner: Sind Diesel und Benziner bald nichts mehr wert? • Schweizer gegen strenge CO2-Regeln • Tödliche Unfälle: Landstraßen sind am gefährlichsten TEST & TECHNIK Mercedes: So viel S steckt im neuen C • Mit Brennstoffzelle: Neuer Toyota Mirai • VW ID.4 GTX: Der GTI unter den E-Autos • Dacia Duster wird moderner • Peugeot 308 SW: Erste Fahrt • Der E-wige: Jeep Wrangler auf Strom • 300 km/h – und mehr: Alpina B8, Ferrari Portofino M, Aston Martin Vantage F1 Edition, Bentley Continental GT Speed • Mazda CX-3 trifft Opel Crossland • Audi A3 als Plug-in-Hybrid und als RS • SUV-Kombis im Vergleich: Subaru Outback gegen Skoda Octavia Scout • Gebraucht: Audi A7 REPORTAGEN 40 Jahre Autohof Geiselwind • Bremsen von Hand: Fahrtraining für Menschen mit Handicap SERVICE 10 Exzenterpoliermaschinen im Test • Alles über den Wirkungsgrad von Verbrenner- und E-Motoren RUBRIKEN Hingucker: Die weiße Irmscher-Flotte • Menschen: Suzuki-Chef Yamashita • Motorsport: Opel e-Rally Cup • Aktion: Leser testen Autoneuheiten • VIP-LOUNGE: Spaß im Europa-Park • Extratour: Ineos Grenadier .