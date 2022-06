Was löst den Reflex aus, einem Auto nachzugucken? Bei unserem Porsche Taycan, den wir als Dauertest 100.000 Kilometer fahren dürfen, ist es zuallererst die himmelblaue Farbe, ganz klar. Beim Audi RS 4 sind es die Farbe UND der Auspuffsound. Beim Lamborghini Urus ist es das giftige Grün, aber eben auch der brüllende Gesamtauftritt von Motor, Endrohren und kantigem Blech. Mit dem neuen Genesis GV60 in einem matten Aubergine kamen wir jüngst nicht mal aus der halb öffentlichen Tiefgarage, da wurden wir schon angehalten und auf das Auto angesprochen: "Was ist das denn für eine Marke? Sieht klasse aus!" Hier waren es weder Farbe noch Sound, sondern das Design.



Das wird jetzt öfter passieren. Achten Sie mal drauf. Neue Marken drängen auf unseren Markt. Viele kennt man noch nicht und muss zweimal hinsehen. Mir ging es neulich so, und ich kenn mich ja aus. Ich dachte: Ups, was ist das für einer? Es war ein Lynk & Co 01.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Manche Neue wird man schnell wieder vergessen, weil es eben nicht kreativ und erfolgreich sein kann, einfach nur noch ein SUV auf die Straße zu stellen, das aussieht wie andere. Die etablierten deutschen Hersteller müssen sich der Konkurrenz stellen. Ich finde: mit mehr Mut zum Design.

Die neue AUTO BILD 25/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Neuer Crossover: Peugeot 408 • Kombi mit Wumms: BMW M3 Touring • Audi E-Rikscha, Bentley Flying Spur S,

Nio ES7, Peugeot e-Rifter Vanderer • Erste Fahrt im Nissan Juke Hybrid • Opel Vivaro-e Hydrogen: So fährt der Wasserstoff-Transporter NACHRICHTEN Gefälschte CoC-Papiere • Alternative Antriebe liegen im Trend • Meinung: Wir brauchen einen Lade-Knigge TEST & TECHNIK Mercedes EQE im ersten Test • Allrad-Vans im Vergleich: BMW 2er Active Tourer gegen Mercedes B-Klasse • Alltagsbeziehung: Mercedes EQC • Dauertest-Bilanz: Volvo XC60 T8 • Ford Puma gegen VW Taigo: Zwei coole Typen für Stadt und Land • Gebrauchtwagen: Seat Ateca REPORTAGEN Die schrägsten Tüftler der 4x4-Welt: Wir besuchen die größte Allradmesse • Eingetütet: Wie ein neuer Löschsack bei E-Auto-Bränden helfen soll • VinFast: Der Autobauer aus Vietnam startet mit zwei SUV in Deutschland SERVICE Zehn Insektenlöser im Test: Nur drei sind richtig gut • Sportwagen im Abo: Lohnt sich das? RUBRIKEN Hingucker: Polestar 5 • Motorsport: Nico Rosberg • Extratour: Lancia kommt zurück.