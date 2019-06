AUTO BILD 26/2019

unächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Mache ich viel zu selten. Danke, dass Sie AUTO BILD jede Woche kaufen. Und vielen von Ihnen auch ein Extra-Danke, dass Sie uns schreiben. Mit Lob und Tadel, mit Ärger und Freude. Nichts ist schlimmer als ein Magazin über Autos, das einen langweilt. Oder ein Chefredakteur, mit dem man immer einer Meinung ist.Aber jetzt zu etwas anderem: Man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen, deshalb ein paar News aus meinem Umfeld. Ein treuer Leser, gehörlos, schrieb mir, seine Frau und er hätten sich jetzt ihr erstes Cabrio gekauft, ihr erstes voll elektrisches Auto: einen Smart EQ. Damit wollen sie nach Amsterdam und freuen sich auf das Abenteuer (und das wird es). Ein Freund von mir hat seinen Skoda Yeti nach 186.000 Kilometern verloren, kauft jetzt einen Kia e-Soul. Komplettumstieg! In Potsdam und Berlin stehen die ersten Leih-E-Scooter. Zugelassen. Mein Nachbar hat sich die App runtergeladen und ist bereits gefahren. Für 15 Cent pro Kilometer. Steiler Preis. Aber es bewegt sich was. BMW-Chef Harald Krüger verordnete seinem Konzern gerade, die E-Auto-Offensive zwei Jahre vorzuziehen. Druck! Ja, ich fahre wie die allermeisten von Ihnen auch noch kein E. Was aber gut an der Entwicklung ist: Jeder, der umsteigt, und hier wiederhole ich mich mit Absicht, sichert damit auch die Mobilität der anderen.

Dreikampf bei den Premium-Kompakten: Neuer Audi A3 vs. BMW 1er und Mercedes A-Klasse • Audi Q7 Facelift, SQ8 und SQ5 • Kia macht den Ceed zum XCeed • BMWs Supersportler Vision M Next • Ford Puma wird zum SUV • Der neue Opel Corsa als Benziner & Diesel Was bringen Fahrverbote für Diesel? Nicht viel, wie neue Stickoxid-Messungen zeigen • Fünf Fakten über das Aus für die Ausländer-Maut • Peugeot 208 jetzt auch mit E-Antrieb und die Preise für den Opel e-Corsa • Auslieferungschaos beim Tesla Model 3Renault Clio: Ausfahrt mit Nummer fünf • Honda HR-V 1.5 Turbo gegen Opel Grandland X 1.6 DI Turbo und Skoda Karoq 2.0 TSI • Leasing für Einsteiger: Zehn Schnäppchen für rund 100 Euro pro Monat • VW Scirocco: Macht das Golf-Coupé als Gebrauchter glücklich?Verkehrsreport Mallorca: Wo wird es gefährlich auf der Urlaubsinsel? • Die Reifen-Revolution: So wird das Rad neu erfunden • Ready for take-off: FlugtaxisAb 85 Euro pro Monat: Kaffeeröster Tchibo bietet Fiat 500 im Leasing • Strategien gegen Stau : Wo Autofahrer verzweifeln und was hilft • Abbiegeassi für Reisemobile : Nachrüst-Technik gegen den toten WinkelMenschen: Supercar Blondie • VIP-LOUNGE: Grills & Gutscheine • Serie "Ich liebe einen Außenseiter", letzter Teil: Honda Insight von Bärbel Langmann • Extratour: Peugeot E-Legend – aus dem Gestern ins Übermorgen.