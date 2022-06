Sie wissen ja, ich stehe allem Neuen aufgeschlossen gegenüber (meine Frau würde sagen, das stimmt nicht, aber ich meine hier ja Autos und nicht den Italiener, bei dem ich immer das Gleiche esse). So fahre ich oft E-Autos. Zuletzt von Berlin zu einem Workshop nach Lüneburg (360 km), im Kia EV6.



Freute mich noch übers Laden bei Aral an der Autobahn (in zehn Minuten 180 km Reichweite dazu, irre schnell). Am Tagungshotel keine Ladesäule. Um die Ecke zwei freie. Geparkt, Kartenleser gesucht, geschimpft, weil es kein einheitliches System gibt. Und die Sonne knallte so auf das Display, dass ich eh nichts lesen konnte. "Na, läuft noch nicht", sagten Passanten. Ich: "Es muss." Irgendwann lief es. Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Am nächsten Morgen: 40-Euro-Strafzettel. Ich hätte nach zwei Stunden wegfahren müssen, mein Fehler. Nur: Da ist ein E-Auto nicht wieder voll. So was geht an der Realität vorbei.

Die neue AUTO BILD 26/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Ioniq 6: Hyundai setzt auf Aerodynamik in der Mittelklasse • Studie VW ID.Aero: So kommt der elektrische Passat-Nachfolger ID.7 • Citroën C4 X: Bei uns nur mit Strom • Ford "Very Gay Raptor" und SuperVan, Toyota RAV4 Update, Alpina D4 S und Bentley Continental GT Mulliner • DS 7: Großes Facelift für das SUV • Erste Fahrt im Opel Astra Sports Tourer • Toyota Corolla: Wir drehen eine Runde mit dem Facelift-Modell• Honda Civic: Erste Fahrt • Wie fährt sich die C-Klasse mit über 400 PS von Mercedes-AMG? • E-Auto-Fahren ohne zu laden? Wir waren unterwegs im Lightyear 0 • Alpina B4: So fährt der besondere BMW NACHRICHTEN Tesla gibt seine Ladesäulen frei • Mercedes EQXX bricht eigenen Rekord TEST & TECHNIK Vergleichstest: Skoda Karoq gegen Mazda CX-30 mit 150-PS-Benziner • Alltags-Beziehung: Kia EV6 • Dacia Jogger fordert VW Caddy heraus • Gebrauchtwagen: Audi Q7 REPORTAGEN Roadtrips durch Europa: Deutschland • Healthy Seas holt alte Fischernetze aus dem Meer – und daraus werden Autoteppiche und -matten SERVICE Auto-Shampoos im Test: Damit der Wagen wieder glänzt • Was tun bei einem Unfall mit dem Mietcamper? • Mit Eco-Trainings das Sparen lernen RUBRIKEN Hingucker: VW ID.Buzz von Irmscher • Motorsport: Skoda Fabia RS Rally2 • Aktion: Euromaster zahlt Ihre Rechnung • Extratour: Zum ersten Mal Nordschleife.