AUTO BILD 27/2019

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ontagabend scheint in der ARD ein Sendeplatz für Auto-Themen zu sein. Vor ein paar Wochen versendete sich dort die zugespitzte Botschaft, E-Autos würden Lamas in Peru blind machen. Man könnte über Lithium-Abbau und die ökologischen Folgen, immer weiter Milliarden Liter Öl aus der Erde zu pumpen, differenzierte Vergleiche anstellen – aber wohl nicht auf diesem Sendeplatz. Da gab's einfach mal öffentlich-rechtlich einseitig voll auf die Zwölf gegen E-Autos.Diese Woche war Audi dran, schön geheimnisvoll, mit nachgesprochenen "Kronzeugen" ging es um Abschaltvorrichtungen in Autos der Ingolstädter. Und weil es ARD-Recherchen sind, wurde auch in der "Tagesschau" dafür Werbung gemacht. Nur: Der Neuigkeitswert ist begrenzt. Die Tricks, etwa der mit dem Lenkradwinkel auf dem Prüfstand ("Willst du die echten Abgaswerte sehen, musst du erst am Lenkrad drehen"), wurden vor Jahren schon besser erklärt. Dass das Kraftfahrt-Bundesamt in der ganzen Krise versagt hat, ja, es stimmt. Audi bekam sein Fett weg, man sieht es an den schlechteren Absatzzahlen, an den Anklagen in den USA, am monatelang in Haft sitzenden Ex-Vorstand Stadler, der gerade auf seinen Prozess wartet. Der Kampf gegen Autos hat Konjunktur – und gegen den Diesel erst recht. Ausgerechnet jetzt, wo er wirklich sauber ist.