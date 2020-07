AUTO BILD 27/2020

D

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

ie höhere Umweltprämie ist noch gar nicht in Kraft getreten (die EU muss noch ihr "Okay" geben, sie gilt aber ziemlich sicher rückwirkend), doch der Schwung ist da! Nicht dort, wo ihn viele Autohersteller und -händler gern hätten, aber der Kunde stimmt nun mal mit dem Portemonnaie ab. So machte die Förderung von mehr als 7000 Euro plus Leasingkonditionen auf einmal den Mercedes A 250 e (den Hybrid) fast zur günstigsten A-Klasse. Unbestätigt wurden in zwei Wochen 15.000 Stück verkauft. Ähnlich beim Smart EQ als Zwei- oder Viertürer. Die Folge: Daimler musste einen Auftragsstopp verkünden. Man bekommt die Autos nicht in überschaubarer Zeit gebaut. Rums! Ähnlich wird es bei den weiteren Hybriden laufen. Die Verkaufszahlen steigen steil an.Die Zulassungszahlen nicht ganz so, weil die Behörden überfordert sind, uns erreichen immer mehr Beschwerden. Viele Zulassungsstellen vergeben offenbar Quoten, 20 pro Tag, gehen würde das Doppelte. Ergebnis: Autos auf dem Hof, Kunden können sie nicht abholen. Übrigens: Nur 26 Prozent der Deutschen sprechen Hybriden einen umweltschonenden Effekt zu (Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für "Automobilwoche"), 52 Prozent sehen hingegen nur einen niedrigen Öko-Nutzen.