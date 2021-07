Jeder Urlaub endet mal, meiner war mit Familie auf Mallorca, durchgeimpft, getestet, alle sicher wieder zurück. Was habe ich mitgebracht? Zwei Wochen Peugeot-2008-Erfahrung, 1300 km, Handschalter, Benziner – tadellos. Und nicht abgezockt bei der Rückgabe. Neu: OK Rent a Car heißt jetzt OK Mobility.

Das ist allerdings das einzige "Moderne", auf dem Hof stehen Benziner und Diesel. Geht auch gar nicht anders: kein Lader weit und breit. Und einer wie ich kommt, gerade wenn die EU das Verbrenner-Aus verkündet, ins Grübeln. Wie soll der Wandel hier funktionieren? Gerade auf Mallorca könnte man jede Tour elektrisch fahren, aber die Infrastruktur gibt es nicht her, sie existiert quasi nicht.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Na klar, es gibt ein paar Tesla, ein paar Hybride. Aber die Ladestation, die ich in Palma gefunden habe, war gesperrt , die meisten anderen bieten 7,4 kW Leistung an. Das ist kein Schnellladen. Und an den Hotels, den Stränden und Fincas? Da gibt es (fast) nichts. Dabei wird der E-Auto-Kauf in Spanien mit 7000 Euro gefördert (gleiche Summe auch für Plug-in-Hybride), wenn es ein Dienstwagen ist, sogar mit 9000 Euro.

