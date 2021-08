Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen, die Halbleiter-Krise.

gilt. Und es scheint nicht nur so,

nicht gut. In der Autobranche sind es mindestens drei große Herausforderungen, die es zu bewältigen

Gerade traf es Volvo, die in Göteborg die Bänder stillstehen lassen. Andere Autos werden mit nur einem Schlüssel ausgeliefert, wieder andere mit einem – was manche Kunden auch gut finden – analogen Cockpit. In großen

Konzernen werden bestimmte Modelle vorgezogen, andere vernach

lässigt, andere ganz verschoben.

Viele Autos gibt es schlicht gerade

nicht. Zur Unzeit, weil: Kunden gäbe es schon. Wolfgang Speck,

der Chef von Knaus Tabbert, baut

zwar Reisemobile , bringt es aber

gut auf den Punkt: "Nicht die Nach

frage, sondern die Beschaffung limitiert das Wachstum."