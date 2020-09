AUTO BILD 39/2020

B

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ei diesem Thema bin ich vorbelastet. Zumindest, was Bugatti angeht. Ich durfte die Mille Miglia im Vor-Corona-Jahr in einem Bugatti Typ 35 von 1927 fahren. Und wir von AUTO BILD müssen ja neutral sein, aber ich sag mal so: Ich kenne niemanden, den ein Bugatti heute unbeeindruckt zurücklässt. "Manager Magazin" und "Süddeutsche Zeitung" berichten, VW wolle Bugatti via Porsche an Mate Rimac (32) verkaufen. Der Kroate ist ein sportlicher E-Pionier, sein neuester Wurf, der Supersportwagen C_Two mit fast 2000 PS, der in ein paar Minuten aufladen kann, steht kurz vor der Serienreife (und Sie kennen den Wagen aus unserem Magazin). Die Welt ist bei ihm zu Gast, kauft sich ein. China, Südkorea, Porsche.Der Deal, so wird berichtet, sei, dass Porsche 49 Prozent der kroatischen Firma übernehme. Für Rimac hieße das: Er gibt sein Know-how an die Porsches, dafür bekommt er eine Marke, die Tradition und Image hat, die zwar Kleinserie kann, aber keine Zukunft. Die kann aber Rimac. Insofern: Sinn macht es, bestätigt hat es noch niemand der Beteiligten. Da stellen sich nämlich schnell noch mehr Fragen: Was macht der Konzern mit Bentley und Lamborghini, auf die Ferdinand Piëch so stolz wie Bolle, äh, wie auf Bugatti war?