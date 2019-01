AUTO BILD 4/2019

D

as musste ja so kommen. Benzinpreise rauf, SUV-Fahrer extra bestrafen, Tempolimit von 130 km/h auf unseren Autobahnen (auf denen schon zu 38 Prozent ein Tempolimit gilt). Was die Arbeitsgruppe einer Regierungskommission da fordert, ist eine Debatte, die es schon 1973 bei der ersten Ölkrise gab und die seitdem immer wieder reflexartig ausgepackt wird. Umwelthilfe-Autohasser Resch setzte noch eins drauf, seine 120 km/h (und Tempo 80 auf Landstraßen) würden fünf Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Dumm nur, dass andere rechnen können. Erstens verursacht der Verkehr nur 25 Prozent der europäischen CO2-Emissionen (inklusive Luft- und Schiffsverkehr). Und zweitens ergibt sich selbst bei schöngerechneter Bilanz dann eine Gesamt-CO2-Reduktion von 0,5 Prozent. Es ist Wahnsinn, die Nutzung des Autos für diesen verschwindend kleinen Effekt für Millionen Menschen so einzuschränken.