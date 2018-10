AUTO BILD 41/2018

ch könnte es mir ganz einfach machen mit dem Abgesang auf die Automessen. VW, Ford , Fiat Chrysler, Opel , Nissan, Infiniti, Mazda , Subaru, Mitsubishi Rolls-Royce und Bentley – schon bemerkenswert, wer beim Pariser Autosalon alles NICHT war. Aber ich schrieb es neulich schon: Ich finde Messen als Erlebnis für die kleinen und großen Kunden von morgen immer noch extrem wichtig. Autos zum Anfassen, zum Schnuppern, zum Ausprobieren. Nebenbei wurde in Paris die Zukunft gefeiert und nicht rückwärtsgewandt über alte Diesel gestritten.Ein Messe-Fan wie ich ist auch Skoda-Chef Bernhard Maier, der mit dem Vision RS den sehr gelungenen Nachfolger des Spaceback präsentierte. Mit Peugeot-Geschäftsführer Steffen Raschig saß ich im e-Legend, einem Imageträger der Marke (mit dem größten und irrsten Navi der Messe im Fußraum). Für Katrin Adt ist die Zukunft schon da: Sie ist bei Smart bald 100 Prozent elektrisch. Im autonomen Erste-Klasse-Renault erklärte mir Uwe Hochgeschurtz, warum er an das Fahren ohne Lenkrad und Fahrer glaubt. Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)

