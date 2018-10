AUTO BILD 42/2018

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch war die Tage in Seoul, der Zehn-Millionen-Einwohner-Haupt­stadt Südkoreas. Sechsspurige Stra­ßen, gerne drei Abbiegespuren, ge­fühlte zehn Stadtzentren und noch mehr Stop-and-go. So weit, so Asien, eigent­lich nicht anders als zum Beispiel in Peking. ABER: Das Straßenbild wird nicht geprägt von BMW VW und Audi , es wird geprägt von Kia und Hyundai . Und wer glaubt, dass gerade hier die Kleinwagen superprak­tische Bestseller sind, liegt ebenso falsch. Die siehst du selten. Die Stra­ßen dominieren Vans und große Li­mousinen (hier Sedans genannt), SUVs sind anders als im Rest der Welt in der Unterzahl.Für Koreaner ist das Auto noch mehr Statussymbol als für uns, deshalb zählt die Limousine noch was, und vor allem die Länge. Während in Deutschland und den USA das Stufen­heck ausstirbt, gilt es in Seoul als elegant. Peter Schreyer (65), der Designchef von Kia und Hyundai, erzählte mir ei­ne prägende Episode vom Start seiner Korea-Karriere: Auf unserer Wetterkar­te ist Deutschland beziehungsweise Europa der Nabel der Welt. Links außen liegt Amerika, rechts irgendwo am Rand Asien. Sie ahnen, wie es in Seoul ist. Südkorea ist der Mittelpunkt, Europa liegt irgendwo am Rand links außen. Wir Deutschen sind hier zunächst mal ’ne Randerscheinung. Das muss man verstehen, um in Südkorea erfolgreich zu sein. Schreyer hat’s verstanden, man sieht es auf der Straße.