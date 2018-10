AUTO BILD 43/2018

L

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

etzte Woche habe ich vor 40 Mittelständlern einen Vortrag gehalten. Wie AUTO BILD so tickt, war das Thema. Eigentlich, denn schnell waren wir beim Diesel . Mehr als die Hälfte fuhr einen, manche haben Fuhrparks mit ein paar Dutzend Dieseln. Von wegen Fahrverbote weit weg: Manche der Unternehmer haben Autos in Berlin angemeldet. Dennoch kam heraus: In der Runde konnte kaum einer was mit der Euro-6d-Temp-Norm anfangen. Mit der Angst vor Einschränkungen und Wertverlust schon.Ich war ein bisschen erschrocken. Wir müssen noch mehr aufklären! Aufdröseln, warum aktuelle Fahrverbote nichts mit Schummel-Dieseln zu tun haben. Warum der Selbstzünder ausgerechnet jetzt, wo er endlich sauber ist, totgequasselt wird. Mit uns haben Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der Chef des deutschen Autoverbands VDA, Bernhard Mattes, Leser-Fragen beantwortet. Wenn Sie das Ergebnis ab Seite 36 sehen, werden Sie vieles wiedererkennen, was gerade auf unseren Straßen los ist. Aber nicht alles. Warum sich Politik, Städte und Hersteller von einer klagewütigen Deutschen Umwelthilfe derart in die Ecke drängen lassen, bleibt ohne Antwort. Darauf gibt es nämlich keine.