AUTO BILD 44/2018

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

ennen wir es Wahlkampf-Getöse. "Wir werden weiter hart mit der Industrie verhandeln, dass sie die Kosten für die Diesel-Nachrüstung übernimmt", sagt die Bundeskanzlerin. Es sei nicht einzusehen, dass die Automobilindustrie wegen ein paar Hundert Euro ein Riesentheater mache, so Angela Merkel. Klingt gut, ist aber Politiker-Blabla. Die Wahrheit ist, dass die von Merkel geführte Regierung seit mehr als zehn Jahren zusieht, wie Luft-Grenzwerte nicht eingehalten werden. Schuld sind nicht die (mittlerweile umgerüsteten) Schummel-Diesel, sondern die Tatsache, dass aus dem Auspuff ALLER Autos viel mehr Schadstoffe rauskommen als versprochen. Das ist gesetzlich erlaubt – weil unsere Regierung nichts, aber auch gar nichts dafür getan hat, dass sich daran was ändert.Im Gegenteil, um Autohersteller zu schonen, wurden Verschärfungen auf EU-Ebene torpediert. Dass die Kanzlerin damit unserem wichtigsten Industriezweig einen Bärendienst erwiesen hat, sehen wir in China. Dort wurden von Januar bis September 718.000 Elektroautos verkauft, die Deutschen spielen keine Rolle. Wären sie durch Gesetze gezwungen gewesen, früh wirklich saubere Verbrenner und E-Autos zu entwickeln, ihre Zukunftsfähigkeit würde, wie von VW-Chef Herbert Diess befürchtet, nicht auf dem Spiel stehen. Ich hoffe, dass die deutschen Hersteller spät, aber nicht zu spät erkennen, dass sie sich wandeln müssen. Auch ohne die Politik und ihr Getöse.