Ich habe die Tage in einem Auto gesessen, das für mich und viele andere schon aufgrund des Preises von jenseits der 100.000 Euro ein Traumauto bleiben wird: im neuen Mercedes SL . Das geht mir in meinem Job durchaus öfter mal so. Frustriert mich das? Nein, ich finde es jedes Mal gewinnend, wenn Autos diesen Gänsehaut-Effekt auslösen. Und da ist mir der Antrieb erst mal herzlich egal. Auch wenn gerade der Eindruck erweckt wird, außer E könne man bald nichts mehr fahren, es ist ein Eindruck, ich wiederhole mich da, mehr nicht. Wir werden noch viele Jahre mit allen Antriebsarten unterwegs sein. Es geht gar nicht anders. Zurück zum SL : Der wirkt so smart, er könnte – anders als sein Vorgänger – auch dem Porsche Cabrio Kunden wegschnappen.