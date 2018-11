AUTO BILD 45/2018

E

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

in einziges Elektroauto aus deutscher Produktion finden Sie in dieser AUTO BILD. Und weil ich Lesern, die sich beschweren, dass wir zu viel oder zu wenig über Elektromobilität berichten, immer sage: Unser Magazin ändert sich genau so viel oder so wenig, wie sich die Branche verändert, dann ist diese Bilanz gerade auch ziemlich realistisch. Der BMW i4, dessen Design ich mag, kommt erst 2021 auf den Markt. Und damit liegt BMW schon richtig gut, was "Made in Germany" angeht. Mir macht das Sorgen. Teslas Model 3 räumt gerade alles ab, was an Rekorden so zu haben ist. Meistverkauftes Elektroauto der Welt in den ersten acht Monaten 2018. Nissan Leaf auf Platz 2 verdrängt.Ich kenne beide Autos, und sorry, Nissan, ich fahre auch lieber im Model 3. Natürlich bezahlt kein Kunde die versprochenen 35.000 Dollar, sondern mehr. Elon Musk macht erstmals mit Tesla Gewinn. Seine Depression ist weg, sein Feldbett in der Fabrik und die Produktionsprobleme sind es auch. Tesla arbeitet jetzt nur die mehr als 500.000 Vorbestellungen ab, die Neukunden zählen noch gar nicht mit. In der Top-Ten-Liste der E-Autos stehen drei Tesla und fünf China-Modelle. Außer Nissan mischt Toyota noch mit. Weltweit wurden 2018 bisher 1,08 Mio. E-Autos verkauft, davon rund die Hälfte in China. Wir können weiter über Reichweite diskutieren, bis uns die Welt endgültig abgehängt hat. Oder den Strom anschalten.