AUTO BILD 46/2018

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s ist ein Markenimage, das viele gern hätten. Bei den via Google meistgesuchten Automarken der Welt führt der japanische Weltkonzern Toyota in 57 (von 171 genannten) Ländern! In Australien, Nordamerika, Polen, halb Afrika und, und, und. 7,8 Millionen Suchanfragen gebe es jeden Monat, so der britische Versicherer Veygo by Admiral, der die Untersuchung durchführte. Honda folgt mit 7 Millionen Suchanfragen, Ford mit 6,4 Millionen. BMW führt in 25 Ländern, Mercedes in 23, Tesla in sieben (darunter China und Norwegen). Das wird die Münchner freuen: In Japan, dem Mutterland Toyotas, ist BMW am meisten gefragt.An Volkswagen kommt in Spanien und Italien auf Google keiner vorbei. Hyundai ist die gesuchteste Marke in Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. In nur fünf Ländern weltweit ist die Nummer-eins-Suche auch die "Hausmarke": in Deutschland Mercedes, in Schweden Volvo, in Indien Maruti Suzuki, in Malaysia Perodua (nie gehört) und in Frankreich Renault. Meine Lehre daraus: Für uns mag Europa mit seinen Problemen, endlosen Diesel-Diskussionen und Fahrverbotsängsten der Nabel der Welt sein. Der Rest der Welt fährt auch ohne uns auf Autos ab.