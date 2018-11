AUTO BILD 47/2018

J

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

etzt also das erste Fahrverbot auf einer deutschen Autobahn. Schon nächsten Sommer könnte die A40 in Essen für Diesel dicht sein. Mich würde es nicht wundern, wenn bald auch Ameisenstraßen verboten werden. Aber, halt, die stehen ja schon unter Naturschutz. Und Tiere kümmern Jürgen Resch, den Klagehansel der Deutschen Umwelthilfe (DUH), auch nicht so. Der Mann kämpft lieber als selbst ernannter Robin Hood gegen die vermeintlich gar so schmutzige Luft in deutschen Städten. Ich sitze hier in der Hamburger City, beeile mich mal lieber, bevor mir die Luft wegbleibt.12 Fahrverbotsurteile gibt es bereits, 17 Verfahren laufen noch, 5 weitere Klagen folgen. Ist die Luft wirklich so schlecht? Oder stehen die Messstationen nur falsch? Ja, die Autos müssen weniger NOX rausblasen. Aber sie sind nicht die alleinige Ursache allen Übels. Ein sehr erfahrener Ingenieur schrieb mir: "Wer Diesel verbietet, müsste auch Kerzen verbieten. Alles andere wäre inkonsequent." Am 4. Advent nämlich, wenn alle vier Kerzen am Kranz brennen, steigt die NOX-Belastung zu Hause ins kaum Überlebbare … Wissen Sie, was mich aufregt? Dass bisher kein Verwaltungsrichter den Mumm hatte, begründet gegen Fahrverbote zu entscheiden. Dass drei Bundesministerien (Umwelt, Bildung und Wirtschaft) die DUH noch bis 2021 mit 4,9 Mio. Euro Steuergeld unterstützen. Dass sich ein einzelner Mann dafür feiern kann, Millionen Autofahrer zu stoppen.