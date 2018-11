AUTO BILD 48/2018

W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

enn Sie diese AUTO BILD lesen, ist das große Premieren-Feuerwerk bei der Los Angeles Auto Show gelaufen. Kalifornien gilt als größter Markt für die Autos von morgen (connected, autonom, elektrifiziert). Jeep zeigt einen neuen Pick-up , Mazda den neuen 3, Kia, Volvo, Byton, Toyota, Mitsubishi und weitere Hersteller glänzen mit Studien und neuen E-Modellen. Tesla ist auch da und produziert endlich mal nur gute Nachrichten. Und die Deutschen? Sie bestimmen die Show mit! Porsche feiert die Premiere des neuen 911 nicht in Zuffenhausen, sondern in L. A. Die achte Generation des Elfers! Audi präsentiert den spektakulären e-tron GT concept (auf der E-Plattform des Porsche Taycan entstanden), das zweite E-Auto der Ingolstädter. Volkswagen und BMW zeigen ebenfalls, was sie draufhaben.PS I: Manche Leser haben mir mein Editorial von vergangener Woche übel genommen. "Idiotisch", wie ein Leser schrieb, fand ich es nicht, "polemisch", wie ein anderer schrieb, schon eher. Wer die Wutrede "Wer Diesel verbietet, muss auch Kerzen verbieten" verpasst hat, hier das Video: www.autobild.de/kommentar. PS II: Apropos emissionsfreie Zukunft: Wir zeigen auf Seite 25 die neuen Kennzeichen für die E-Scooter und das neue Verkehrsschild dazu.