AUTO BILD 48/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

a, da hat es ja "Rummms" gemacht in der europäischen Öffentlichkeit, nachdem wir in BILD am SONNTAG, BILD und AUTO BILD über die schärfste Abgasnorm aller Zeiten, die geplante Euro 7, berichtet haben. Beim Kanzlergipfel war sie Thema, in allen Medien. Manche fühlten sich berufen, etwas zu verteidigen, was in ihr Weltbild passt: Aufregung um nichts, viele Autos würden doch heute schon beim RDE-Test kaum noch NOx ausstoßen. Richtig, bloß beinhaltet die neue Norm auch einen neuen RDE-Test. Den würde kein Auto heute schaffen. Das erinnert mich an die Demos gegen die Umgehungsautobahn im Dannenröder Forst. Da demonstrieren auch nicht die, die dort wohnen und deren Leben die Autobahn sicherer machen würde. Ab Seite 30 versuchen wir, die Debatte und die Folgen sachlich darzustellen.Überhaupt: Der Hass aufs Auto kommt teuer. Politische Rahmenbedingungen (und nicht etwa Corona allein) führen dazu, dass sich die Branche – wir reden von 2,6 Millionen Arbeitsplätzen – noch schneller und radikaler transformieren muss. Manche Hersteller mögen stärker sein und besser vorbereitet, andere nicht. Insofern ist es schon paradox: Du wirst erst gequält und dann mit Milliarden wieder fit gemacht. Wo das Geld herkommt? Von allen, die Steuern zahlen?