AUTO BILD 49/2018

F

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ür mich war es wie ein Flash, zurück in die Zeit, als ich für die Formel 1 sonntags frühmorgens aufgestanden bin. Genauer: um Michael Schumacher siegen zu sehen. Bei der Race Night auf der Essen Motor Show, veranstaltet von AUTO BILD MOTORSPORT und AUTO BILD SPORTSCARS, saß ich neben Jean Todt, Schumis Teamchef.Todt, 72, wurde für sein Lebenswerk geehrt. Als er von MOTORSPORT-Chefin Bianca Garloff den Goldenen Rennfahrerschuh erhielt, kamen ihm die Tränen (Foto), und die 500 Zuschauer applaudierten stehend. Ein Gänsehautmoment. "Die Zeit mit Michael wird immer als die beste meines Lebens in Erinnerung bleiben", sagte Todt, "Bilder von ihm hängen in allen meinen Büros und Wohnungen. Wir lieben uns, weil wir eine unglaubliche Geschichte zusammen geschrieben haben." Der mitreißende Jubel nach den Siegen damals, der sei nie gespielt, der sei immer echt gewesen, sagte mir Todt. Sein Interview lesen Sie in unserer MOTORSPORT-Ausgabe.