AUTO BILD 5/2019

enn auf eines Verlass ist in Deutschland, dann auf unsere Reflexe. Wenn einer in Politik oder Wirtschaft Erfolg hat, suchen wir das dunkle Geheimnis. Motto: Es muss eines geben. Wenn der Nachbar ein neues Auto hat, eine neue Frau, kluge Kinder – links oder rechts wohnt immer einer, der darauf neidisch ist.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Genauso ist es nun auch gekommen mit den Lungenärzten und ihrem aufsehenerregenden Vorstoß, die Feinstaub- und NOx-Grenzwerte in Deutschland (bzw. in der EU) infrage zu stellen. Die Reaktionen haben Sie alle mitbekommen: Es seien ja nur ganz wenig Ärzte, sie seien naiv, von der Autoindustrie bezahlt. Und weil einer dabei ist, der früher Motoren entwickelt hat und heute als Experte für die letzten sauberen Verbrennungsmotoren gilt, sei alles Lobby-Mumpitz. Solche Reaktionen verhindern nicht nur jede sachliche Debatte. Sie zeigen genau das, was die Ärzte kritisieren: dass das Ergebnis immer schon vorher feststeht, man nie anderer Meinung sein darf. Egal was hinten rauskommt, Feinstaub und NOx sind gefährlich, Punkt. Und das Auto ist schuld. Ein Freund von mir, ein gläubiger Mensch, erzählte mir: Viele Menschen haben die Religion für sich abgeschafft. Dafür folgen sie jetzt blind einer neuen Öko-Religion. Und wie es mit allen Religionen ist: Fundamentalismus hat noch nie etwas Positives hervorgebracht.